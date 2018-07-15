В Москве завершился чемпионат мира по футболу
Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом, обыграв сборную Хорватии со счетом 4:2. Бронзу чемпионата днем ранее получила Бельгия.
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Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом, обыграв сборную Хорватии со счетом 4:2. Бронзу чемпионата днем ранее получила Бельгия.
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Комментарии11
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vasyakirin 15 июля 2018 | 21:05
Теперь поднимим пенсии до 70 и проведем фестиваль молодежи...
boldu1n 15 июля 2018 | 21:07
vasyakirin: Хохлы в жопе... Им санкции не вводили и пенсии "не поднимали". Живут хуже россиян!?
idshoohov 15 июля 2018 | 21:14
boldu1n: Лучше
boldu1n 15 июля 2018 | 21:17
idshoohov: Хуже. Знаю по своим родственникам из хохляндии. Они бы и рады квартиру продать в и уехать в Россию. Но денег нет.
kotbajune 15 июля 2018 | 21:27
Секретным указом Путина всем игрокам сборной Франции присвоено звание секретных Героев России, ну, как и Кириенко
За что?
За героическое противостояние Пусям!!!
Слава Героем!
master_superanalitik 15 июля 2018 | 21:22
vasyakirin:
Вот видите, там где русские - там успех! Там победа! Русский народ - это народ-победитель, а потому нам с цэевропейцами, сделавшими ставку на Гитлера, не по пути.
estamp 15 июля 2018 | 21:08
Поздравляю украинцев со 2 местом на Чемпионате мира.
kuznetsov5lavik 15 июля 2018 | 21:12
estamp: Хорваты уже не знают как откреститься от этих - наши друзи. Это уже на уровне паранойи укринской ущербности. Хотя вроде не маленькая страна. Просто дэбилы у власти.
balamuto 15 июля 2018 | 21:21
estamp: Нравится Филипп? А ты ему?
ka_mate 15 июля 2018 | 21:11
Наконец то !
ed10075 15 июля 2018 | 21:14
Ну, сейчас начнётся... Затягивай ремни, страна!