Издатель сайта «Медиазона» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, по данным источников, оказался в числе задержанных за акцию на финальном мачте чемпионата мира по футболу. Он находится в отделении полиции. Об этом сообщает сайт Медиазона. Кроме того, в полицию доставили Ольгу Курачёву, это девушка по телефону подтвердила агентству Рейтер. Всего задержаны четверо, по данным источников, среди них также Ольга Пахтусова и Ника Никульшина.

Участники акции выбежали на поле после 50-й минуты матча. Это наблюдали, в том числе, президенты России, Франции и Хорватии, которые присутствовали на игре. Как пояснила группа Pussy Riot на своей странице в фэйсбуке, это была акция под названием «Милиционер вступает в игру». Таким образом, по словам участников, они потребовали освободить всех политических заключённых, не лишать людей свободы за лайки в соцсетях, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, а также не фабриковать уголовные дела, не держать людей без причины в СИЗО и — цитата – «превратить земного милиционера в небесного».

После того, как участники акции появились на поле в форме сотрудников правоохранительных органов, камеры стали переключаться на другие объекты — в футбольных трансляциях принято не демонстрировать моменты, когда болельщики выбегают на поле, отмечает Би-би-си. Участников Pussy Riot вывели стюарды. Помешать акционистам попытались и футболисты. Как уточняет Reuters, одного из выбежавших остановил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен. Футболист удерживал его до тех пор, пока к нему не подоспели сотрудники службы безопасности стадиона.