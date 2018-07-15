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21:00, 15 июля 2018

Верзилов, по данным источников, оказался в числе задержанных за акцию на финальном мачте чемпионата мира по футболу

Издатель сайта «Медиазона» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, по данным источников, оказался в числе задержанных за акцию на финальном мачте чемпионата мира по футболу. Он находится в отделении полиции. Об этом сообщает сайт Медиазона. Кроме того, в полицию доставили Ольгу Курачёву, это девушка по телефону подтвердила агентству Рейтер. Всего задержаны четверо, по данным источников, среди них также Ольга Пахтусова и Ника Никульшина.
Участники акции выбежали на поле после 50-й минуты матча. Это наблюдали, в том числе, президенты России, Франции и Хорватии, которые присутствовали на игре. Как пояснила группа Pussy Riot на своей странице в фэйсбуке, это была акция под названием «Милиционер вступает в игру». Таким образом, по словам участников, они потребовали освободить всех политических заключённых, не лишать людей свободы за лайки в соцсетях, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, а также не фабриковать уголовные дела, не держать людей без причины в СИЗО и  — цитата – «превратить земного милиционера в небесного».
После того, как участники акции появились на поле в форме сотрудников правоохранительных органов, камеры стали переключаться на другие объекты — в футбольных трансляциях принято не демонстрировать моменты, когда болельщики выбегают на поле, отмечает Би-би-си. Участников Pussy Riot вывели стюарды. Помешать акционистам попытались и футболисты. Как уточняет Reuters, одного из выбежавших остановил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен. Футболист удерживал его до тех пор, пока к нему не подоспели сотрудники службы безопасности стадиона.

Комментарии

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trans 15 июля 2018 | 21:05

Хорошая акция, поддерживаю.

sandro_007 15 июля 2018 | 21:11

У Лёши в твиттере уже есть видео их допроса.

jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 21:17

Наш Трампушка только что написал в твиттере:
Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!
Поздравления Франции, которая играла в выдающийся футболлл.... Кроме того, поздравления президенту Путину и России, поставившей поистине великолепно этот Турнир, одна из лучших организаций всех времён.
И ещё в другом твите сейчас Трампушка написал о Моей родной и любимой Москве - один из самых Великих и Красивых Городов Мира. Воистину!!
Демшиза негодует, а у хохлят в их провинциальном Киеве просто разрывается в клочья их надорванное и натруженное очко)))
Путя, конечно, хафнюк. Но Путя - это не Россия. Это часть России, не самая приглядная. А настоящая Россия - прекрасна.
Хе-хе.

skif_05 15 июля 2018 | 21:27

jjuddgge_ddrredd:
Как же мы либералы всех вас ненавидим.
К сожалению у Путина теперь полностью развязаны руки. Украина может пасть под натиском путинских шпионов и диверсантов, коих по сведениям СБУ в Украине практически каждый второй.

master_superanalitik 15 июля 2018 | 21:20

trans:

Верзилова за такую акцию следует выпороть и отпустить. Бабье тоже следует отпороть, а потом отпустить. Но для этого в России следует ввести Казачий суд с его обязательной публичной поркой.

skif_05 15 июля 2018 | 21:20

trans:
Смелые и храбрые ребята.
Но хотелось бы чтобы ребята выбежали с плакатом : "Смерть Путину и его 86%-ой ватной пастве!"
Эти 86% постоянно мешают жить нормальным либеральным гражданам. Это от того что вата не желает свержения антинародного путинского режима 2% лучших людей России вынуждена влачить смвое существование практически в заключении.

banyi2 15 июля 2018 | 21:06

Получат ребятки-дебилятки в этот раз по полной! За всё что припаять придумают. Потому что сейчас ТАКИЕ головы полетят за такую организацию безопасности на финале, что им лучше тихо удавиться сегодня, завтра поздно будет ) И никакое ЕСПЧ не поможет. )

liquidsky__ 15 июля 2018 | 21:09

banyi2: Аминь! )

pavel_svr 15 июля 2018 | 21:14

banyi2:
У одной из девочек, что прорвалась на поле было такООе счастливое лицо... Видно было, что ее жизнь удалась... она получила, что хотела. Чемпионат приносит удовлетворение и ярым оппозиционерам...
Праздник футбола для всех и это главное.

largo1122 15 июля 2018 | 21:06

акция супер

sg92 15 июля 2018 | 21:07

Не вышел трешачок. Вот если бы он со своей самкой выбежали голыми да устроили орггию как тогда в музее - вот это был всем протестам протест. А так этих шлюх во главе в педиком никто и не заметил. Кроме Эха. Оно никогда не пропускает подобных скандальчиков. Если бы эти бляди кричали "слава украине", но сейчас ликовала бы вся Ценсрань...

balamuto 15 июля 2018 | 21:09

sg92: Видимо в детстве тебя того....

banyi2 15 июля 2018 | 21:10

sg92: Акция то удалась тому кто заказывал. Но эти дебилы последствий не понимают. Там САМ был на закрытии и он то на это внимание обратил.

lmontek 15 июля 2018 | 21:11

ну не дебилы ли?

banyi2 15 июля 2018 | 21:16

lmontek: Дебилы то конечно дебилы, это несомненно . Но они же всех оппов подставили! ЧМ мира закончился...

liquidsky__ 15 июля 2018 | 21:18

banyi2: ЧМ закончился, теперь можно начинать прессовать либерду и их семейки как следует. Никаких двушечек, только 10+ и то после получения инвалидности. Ох и взвоете вы скоро )

oldpartizan 15 июля 2018 | 21:22

liquidsky__: думаешь в вертухаи позовут?

piterjanis 15 июля 2018 | 21:18

а билеты кто им купил?

banyi2 15 июля 2018 | 21:21

piterjanis: Очень хороший вопрос ! )

gen_dim 15 июля 2018 | 21:19

Как уточняет Reuters, одного из выбежавших остановил защитник сборной Хорватии...
======
жаль, это был ЧМ по футболу, не по боксу...

largo1122 15 июля 2018 | 21:25

gen_dim: только если по ботексу

ed81 15 июля 2018 | 21:25

Защитнику Хорватии , помогавшему полиции, выдать свиное копыто!

income 15 июля 2018 | 21:26

Хорошо, что на поле прорвались порядочные люди. А могли бы и террористы выбежать! Похоже, силовики в России заняты чем-то неправильным. Не?

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