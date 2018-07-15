Президент США после завершения финального матча чемпионата мира поздравил сборную Франции и Владимира Путина
Команду победителей с тем, что они показали исключительныый, по мнению американского лидера, футбол. Российского президента – с проведением «замечательного», как выразился Трамп, чемпионата. Поздравления он опубликовал в Твиттере.
Комментарии13
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sokal123 15 июля 2018 | 20:41
Забавный Рыжий клоун - агент орандж.
fig__vvam 15 июля 2018 | 20:44
sokal123: Нет, мужик он в целом неплохой, только длурак.
Если его к твитте5ру не подпувскать, то совсем даже не плох.
Главное, чтобы советников слушался.
Они у него неплохие.
А что сам дурак ... ну не за это же его любят.
Внуки у него очень хорошие.
zurich_106 15 июля 2018 | 20:46
... поздравил с проведением чемпионата на которыйв знак протетста не явилось большиство мировых лидеров
dorin1987 15 июля 2018 | 21:00
_: Ну, царек РФ же любит пустые понты - вот его с успешными понтами и поздравили) Вас-то не с чем поздравлять, с завтрашнего дня населения РФ снова за забор отправляется.
max3446 15 июля 2018 | 20:47
С начала года на образовании 404 (некогда Украина) на водоемах погибли около 600 человек. А с начала июля уже зафиксировано 70 случаев, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Киеве за один день 13 июля спасатели дважды получали вызовы с информацией, что в Днепре найдены тела утопленников. В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пятерых утопленников, в частности подростка 12 лет.
Просто невиданное убожество представляют из себя каклы. как вообще такое возможно?
zurich_106 15 июля 2018 | 20:55
max3446: И как ты это увзяал, ольгинец, с победой сборной Франции в футболе?
riots 15 июля 2018 | 20:48
Ну всё, праздник закончился.
Теперь карета превращается в тыкву, кони в мышей, а кучер в Крысу.
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 20:54
есть за что поздравить. ЧМ прошел идеально. Путин молодец
kamen_12 15 июля 2018 | 20:59
komiccap_nkvd: Все молодцы, организаторы, полиция, спецслужбы, россияне! Спасибо за прекрасный ЧМ!
sasass 15 июля 2018 | 20:59
Поздравил с поражением нашего футбола на этом ЧМ ...
kaplan911 15 июля 2018 | 21:02
Основные поздравления Путину будут завтра при встрече.
Один на один.
kamen_12 15 июля 2018 | 21:07
kaplan911: Злобные однофамильцы Фанни Каплан, могут зубы от злости до корней стереть, праздника это не испортит.
riots 15 июля 2018 | 21:22
kamen_12: А может это правнук .
И вы забыли помянуть что она родом с Волыни. (Украина, на всякий случай).
:)))