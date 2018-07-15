Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем награды «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата мира
Об этом объявлено по итогам финального матча.
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Об этом объявлено по итогам финального матча.
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Комментарии10
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liquidsky__ 15 июля 2018 | 20:42
Достоин! Хорошо, что негроконей прокатили.
nitinol 15 июля 2018 | 20:47
liquidsky__: Да вы, батенька, расист?
liquidsky__ 15 июля 2018 | 20:49
nitinol: Конечно. И гожусь этим.
bmrt 15 июля 2018 | 21:04
liquidsky__: солидарен с Вами с 1977 года, когда начал работать с африканцами в Африке
oldcitizen 15 июля 2018 | 21:01
Гризман тоже хорош. Но Модрич заслужил
bmrt 15 июля 2018 | 21:02
Отличный футболист, без латиноамериканского выпендрёжа и снобизма некоторых европейцев.
Слава!
kaplan911 15 июля 2018 | 21:05
Заслуженно!!!
nicolay_zubov_a 15 июля 2018 | 21:11
Приятно слышать в финале ЧМ славянские имена и фамилии. Население-то в два раза меньше МО.
alexisgross072018 15 июля 2018 | 21:21
nicolay_zubov_a: А если гастеров посчитать - то и все четыре 6))
ed10075 15 июля 2018 | 21:19
Заслуженно! Лука лучший, конкурентов просто нет.