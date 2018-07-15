Сборная Франции по футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Хорватии
Встреча в «Лужниках» завершилась со счётом 4:2. Такого результата сборной Франции удалось добиться второй раз в истории. Ранее она выигрывала трофей в 1998 году. Хорватия в этот раз впервые играла в финале.
Комментарии28
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olegleon 15 июля 2018 | 20:39
поздравления французам, спасибо хорватам за игру!
sandro_007 15 июля 2018 | 20:41
Африканцы были лучше.
patrikk_1 15 июля 2018 | 20:43
Сборная Франции по футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Хорватии...
На некоторых пропагандонских сайтах первой новостью идут грязножопые шлюхи из "Пусси Райот", а не втором - французский триумф.
sandro_007 15 июля 2018 | 20:44
patrikk_1:
Каждому свое.
patrikk_1 15 июля 2018 | 20:48
sandro_007:
Нет sandro_007, не надо им всё спускать. Даже если ты еврейский якобы "журналист", нельзя ставить выбегание "Пусси Райот", впереди победы Франции в русском ЧМ 2018.
sandro_007 15 июля 2018 | 20:50
patrikk_1:
Им не удалось испортить праздник. Все прошло на высшем уровне.
patrikk_1 15 июля 2018 | 20:52
sandro_007:
Добрый ты.
sandro_007 15 июля 2018 | 20:55
patrikk_1:
Когда-то заступался за Надю, Машу и Катю. Много воды утекло с тех пор. Катя предала, Надя с дуба рухнула, только к Маше по прежнему отношусь с симпатией.
sim202_ 15 июля 2018 | 20:54
patrikk_1:
...в русском чемпионате...
Каким боком он русский?
Сотни миллиардов за счет русских пенсионеров?
na555 15 июля 2018 | 21:21
patrikk_1: Не переживай так сильно, дуры они.
olegleon 15 июля 2018 | 20:52
sandro_007: это да. продержались первый тайм и пошли вперёд во втором
contsignal 15 июля 2018 | 21:13
Возможно, французам и не понадобился бы судейский произвол. Хорватия - браво! - уже все отдала в полуфинале.
tks 15 июля 2018 | 20:40
Была отличная игра!! Спасибо командам!! Пять баллов с пятью плюсами!!!
А Путину позор!! Когда на награждении начался дождь, над ним сразу же раскрыли зонт! А рядом женщина стояла -президент Хорватии, без всякого зонта!! Позор!!
zurich_106 15 июля 2018 | 20:43
tks: она без ботокса е
kaplan911 15 июля 2018 | 20:46
tks:
Ну что вы, право, он же у нас сахарный (для быдловаты).
Растает под дождём.
polsan 15 июля 2018 | 20:47
tks: Да, чемпионат удался! Молодцы все и особенно чемпионы! Это спорт!
А о дожде и зонтах ещё будут вспоминать.
olegleon 15 июля 2018 | 20:50
tks: а ей то что? у неё всё натуральное. )))
непонятно только то, что зная о прогнозе, ФСО не догадалось заранее приготовить зонты. даже "объект" подмочил себе пиджак
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 20:52
tks: \\ А рядом женщина стояла -президент Хорватии, без всякого зонта!! Позор!!\\
ей за это позор я бы не приписал. забыла зонт наверное.
na555 15 июля 2018 | 20:54
tks: Это был сценарий такой, Путин дождик нагнал чтоб показать всем свое презрение и свое величие.
kaplan911 15 июля 2018 | 20:43
Поздравления французам.
Хорошая игра.
laksap 15 июля 2018 | 21:10
kaplan911: Там не было французов,были афрофранцузы , говорящие по французки.
ИМХО для нихнужно проводить свои игры.
max3446 15 июля 2018 | 20:45
По организации наш чемпионат лучший на все времена! Лучше просто не сделать! От лица всего мирового сообщества требуют чтобы все последующие чемпионаты проходили только в России! А зимние олимпиады только в Сочи!
trans 15 июля 2018 | 20:45
Наконец-то закончился этот цирк с конями.
elenalipa 15 июля 2018 | 20:49
Франции поздравления!!! Хорватам респект!!!!
santathefrosr 15 июля 2018 | 20:49
Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!
ДОНАЛД ТРАМП
kaplan911 15 июля 2018 | 20:50
А Макрон как рад....
kazlevich1949 15 июля 2018 | 21:06
Да уж - в Уфе второй тайм телевизор перестал транслировать встречу Хорватии с Францией... обиделся или испугался чего-то?
contsignal 15 июля 2018 | 21:15
Еще пару пенальти, а чего еще бояться?