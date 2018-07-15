Участники Pussy Riot, выбежавшие на поле стадиона «Лужники» во время финального матча ЧМ, доставлены в полицию...

Участники группы Pussy Riot, выбежавшие на поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира, доставлены в полицию. В МВД официально подтвердили задержание трёх девушек и молодого человека. Как сообщил «Эху» юрист Павел Чиков, к задержанным уже направляется адвокат.

Плёнка Чиков

Одна из участниц Pussy Riot Ольга Курачёва заявила агентству Reuters, что была среди выбегавших на поле. По ее словам, она сейчас находится в отделении.

Участники акции выбежали на поле после 50-й минуты матча. Это наблюдали, в том числе, президенты России, Франции и Хорватии, которые присутствовали на игре. Эпизод был показан во время телетрансляции.

Плёнка Пусси

Как пояснила группа Pussy Riot на своей странице в фэйсбуке, этой акцией участники потребовали освобождения политических заключённых, прекращение уголовных дел за лайки в соцсетях, прекращение незаконных арестов на митингах. Кроме того, среди требований – допустить политическую конкуренцию в стране и — цитирую «превратить земного милиционера в небесного».