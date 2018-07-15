Участники Pussy Riot, выбежавшие на поле стадиона «Лужники» во время финального матча ЧМ, доставлены в полицию
Участники группы Pussy Riot, выбежавшие на поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира, доставлены в полицию. В МВД официально подтвердили задержание трёх девушек и молодого человека. Как сообщил «Эху» юрист Павел Чиков, к задержанным уже направляется адвокат.
Плёнка Чиков
Одна из участниц Pussy Riot Ольга Курачёва заявила агентству Reuters, что была среди выбегавших на поле. По ее словам, она сейчас находится в отделении.
Участники акции выбежали на поле после 50-й минуты матча. Это наблюдали, в том числе, президенты России, Франции и Хорватии, которые присутствовали на игре. Эпизод был показан во время телетрансляции.
Плёнка Пусси
Как пояснила группа Pussy Riot на своей странице в фэйсбуке, этой акцией участники потребовали освобождения политических заключённых, прекращение уголовных дел за лайки в соцсетях, прекращение незаконных арестов на митингах. Кроме того, среди требований – допустить политическую конкуренцию в стране и — цитирую «превратить земного милиционера в небесного».
Комментарии46
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bereshliberalivjamu 15 июля 2018 | 20:32
Трешку беспощадно. Пущяй либерастня воет что мамок посадили.
patrikk_1 15 июля 2018 | 20:34
Участники Pussy Riot, выбежавшие на поле стадиона «Лужники» во время финального матча ЧМ, доставлены в полицию...
Выньте у них мороженных кур из влагалища и отпустите на четыре стороны.
koshkaedu 15 июля 2018 | 20:45
patrikk_1: Патрика - из влагалища и Свободу Синцову (для начала)!.
alis_kirs 15 июля 2018 | 20:53
patrikk_1: ===Выньте у них мороженных кур...====
Низяяя. Так у них внутри хоть какие-то мозги находятся!
alexey65 15 июля 2018 | 20:57
patrikk_1: Ты не в состоянии купить себе курицу в магазине?
shplint_05 15 июля 2018 | 21:02
Судить за хулиганство и дать по 50 плетей и по 10 лет в колонии в Лабытнанге. Это если с правами человека. А без них без суда забить плетьми до смерти.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 20:35
bereshliberalivjamu: ЧМ закончился, теперь можно начинать прессовать либерду и их семейки как следует. Никаких двушечек, только 10+ и то после получения инвалидности.А для Эха эта новость будет топовой дольше чем результат ЧМ. Полиции стоит проверить взаимосвязь пёст с редакцией сайта.
vsveter 15 июля 2018 | 20:40
liquidsky__: Покажите пример, запресуйте сами себя
grigorev 15 июля 2018 | 20:53
liquidsky__: Уже стучать начал. На автобус не хватает?
elenaj1959 15 июля 2018 | 21:12
liquidsky__: Сталинский шакал.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 21:15
elenaj1959: борисовская подстилка )
elenaj1959 15 июля 2018 | 21:17
liquidsky__: Кто такой борисов? :)
liquidsky__ 15 июля 2018 | 21:22
elenaj1959: тот кучерявый, которого на мосту сзади чпокнули )
markdim 15 июля 2018 | 20:37
bereshliberalivjamu: трешку как-то мягко :(
fig__vvam 15 июля 2018 | 20:39
Молодцы ребята и девчата. Акеция имела полный успех.
Спецслужбы имеют полный провал.
Ничего более мелкого хулиганства участникам акции пришить не удастся, а эффект на весь мир.
Завтра это будет во всех СМИ.
На финальных матчах ЧМ такого не было никогда.
ЗЫ. Ну могут незаконное ношение формы пришить,
если там ни одна деталь не отличается.
Это тоже штраф.
ixyyi 15 июля 2018 | 20:44
fig__vvam: если ЭТО ты называешь успехом... жалко, наверное, быть тобой, да?
fig__vvam 15 июля 2018 | 21:05
ixyyi: педя маленькая, а ты как считаешь своими с маленькими мозгами?Акцию видели сотни миллионов телезрителей. Это уже успех
ixyyi 15 июля 2018 | 21:20
fig__vvam: сходи отметь, с бабеттой пополам) А - не! Он нищеброд, так-чта - за твой счёт)
tanber 15 июля 2018 | 21:10
ixyyi: Да отличная акция! Все все видели и все все поняли! А если не поняли то им обязательно все разьяснят!
varangian2011 15 июля 2018 | 20:50
fig__vvam: Завтра это будет во всех СМИ?? Но если ты имеешь в виду только российские либеральные, тогда возможно, и то не факт, потому что даже по телевизору это акция была показана не дольше чем пару секунд.
ixyyi 15 июля 2018 | 20:55
varangian2011: Не сцыте, накрайняк - обменяют на говноеда павленскаго)
elenaj1959 15 июля 2018 | 21:15
varangian2011: Я вам гарантирую, что в зарубежных СМИ это будет. Специально сегодня посмотрю новости на ВВС и сообщу.
blinorozhiy_chmo 15 июля 2018 | 20:54
Ну , что сказать.
Группа "Бешеные вагины" с морожеными курицами в срамных местах -святые иконы продажного хомячья ЭМ. ;-D
Однако, до утра в обезьяннике курицы то у них там подпротухнут, вот вони то будет от этой "великой" акции. ПОЛНЫЙ УСПЕХ !!! )))))))))
;-D
largo1122 15 июля 2018 | 21:09
blinorozhiy_chmo: "с морожеными курицами в срамных местах",
Стесняюсь спросить, а вы сами из какого "не срамного" места вылезли?
fig__vvam__ 15 июля 2018 | 21:12
chmo: Я понимаю., чмо, твою бессильную злобу. Смотри экран не облюй.
Здорово они вас всех поимели в момент, казалось бы, вашего триумфа.
И тут вас опустили. По полной.
glebbalbesov 15 июля 2018 | 21:19
fig__vvam: Акция чего??? Выбежали, хорваты им чуть пиздюлей по пездам не надавали... Дуры щас по трешке получат....
olegleon 15 июля 2018 | 20:35
так Конституция же разрешает проводить митинги и акции где угодно, как утверждают некоторые.
надеюсь, теперь они поняли маразматичность утверждения "везде"
dyymm 15 июля 2018 | 20:38
Идиоты
zifirya77 15 июля 2018 | 20:38
Дуры.
piter_ug 15 июля 2018 | 20:38
Надо полиции поступить как обычно, но наоборот - задним числом принять в штат, обьяснить акцию служебной необходимостью, наградить и отпустить.
ixyyi 15 июля 2018 | 20:39
Вшивые - о бане, как обычно.
ed10075 15 июля 2018 | 20:39
Напрасные страдания. Это был не Путин, а его двойник с рожей удмурта.
neon001 15 июля 2018 | 20:41
вадим самойлов может материться и оскорблять на дне города. но он патриот... а эти ведь нет.
snikkersnepper 15 июля 2018 | 20:47
"Это наблюдали, в том числе, президенты России, Франции и Хорватии, которые присутствовали на игре..."
Мне интересно, на Эхе всерьез полагают, что какой-нибудь Макарон В ТАКИХ обстоятельствах обратит хоть какое-то внимание на четырех идиоток? Это ж как надо было постараться, чтобы выбрать для своего "перформанса" самый неподходящий для этого момент, который только можно придумать.
snikkersnepper 15 июля 2018 | 20:59
snikkersnepper:
Фото дня: президент Франции реагирует на перформанс пуссирайотов в финале ЧМ:
https://twitter.com/ESPNFC/status/1018548745988919297?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018548745988919297&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sport-express.ru%2Ffootball%2Fworld%2Fchempionat-mira-2018%2Fnews%2Ffoto-dnya-prezident-francii-prazdnuet-pobedu-svoey-sbornoy-na-chm-2018-1435496%2F
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 20:50
сейчас обсуждаем на одном спортивном форуме финал. страниц за 50 уже.
никто об этой акции словом не обмолвился. все обсуждают матч.
нормальная реакция для нормальных людей.
boldu1n 15 июля 2018 | 20:51
Они хотели что бы их выепали футболисты прям на поле?
ams666 15 июля 2018 | 20:52
Это не главное событие! Посмотрите сколько минут путин один стоял под зонтиком, я понимаю ботокс может потечь,но рядом стояла женщина президент и остальные! Хам ты путлер!
piterjanis 15 июля 2018 | 21:04
ams666: держал зонтик и не отпускал?
shurdn 15 июля 2018 | 20:52
Прав был судья Культуры у этих пуссек нет ни куя
ihtamnet 15 июля 2018 | 20:54
Зловещее преступление на крыше
vladimirgornitsky 15 июля 2018 | 20:54
Этот эпизод ясно показал всему миру беспомощность российских спецслужб. Если бы террористы затеяли бы какой-нибудь теракт, то и им бы никто не помешал. Но террористы сидели и смотрели футбол; устроить теракт во время первенства мира - это настроить против себя весь мир.
А для протестной акции - самое время, на весь мир прогремит. Молодцы ребята. Думаю, что в данном случае власти не станут свирепствовать. Им выгоднее замять этот эпизод, а не демонстрировать несостоятельность российских спецслужб.
andrey100067 15 июля 2018 | 21:02
На их месте должен был быть Силуанов. Это было бы очень красиво.
ptaxa33 15 июля 2018 | 21:06
Самое Позорное было в моменте когда пошёл проливной дождь и только над Путином был большой зонт...
Остальные гости на сцене ,Президенты Франции,Харватии,FIFA промокли основательно за 3 минуты...
Пока над ними не появились зонты и при том значительно меньшего размера .
Если найти эти снимки -они характеризуют все путинское время...
shtirlitz77 15 июля 2018 | 21:26
ptaxa33: Да, тоже обратила на это внимание.
Причем над Президентом Хорватии зонт открыли позже всех.
И ни одному "мужику" не пришло в голову отдать ей свой зонт.
А у нашего, видно, и зонт по спец. заказу, как шатер.
samkos 15 июля 2018 | 21:07
Смелые люди.