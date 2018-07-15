Четверо участников группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу

Они сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру». На своей странице в Фэйсбуке Pussy Riot сообщили, что этой акцией требуют освобождения политических заключённых, прекращение уголовных дел за лайки в соцсетях, прекращение незаконных арестов на митингах. Кроме того, среди требований – допустить политическую конкуренцию в стране и — цитирую «превратить земного милиционера в небесного». Напомню среди гостей этого матча был президент России Владимир Путин. Одна из участниц группы «Pussy Riot», выбежавших на поле в финале чемпионата мира по футболу Ольга Курачёва подтвердила, что задержана полицией, сообщает агентство Рейтер. Сейчас девушка находится в отделении. Свою акцию Пусси Райот устроили примерно на 50-й минуте матча, участники акции появились на поле в форме правоохранительных органов. Их быстро увели. МВД России официально подтвердило задержание четырёх человек, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Какие-либо подробности пока не приводятся.