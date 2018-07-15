Четверо участников группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу
Они сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру». На своей странице в Фэйсбуке Pussy Riot сообщили, что этой акцией требуют освобождения политических заключённых, прекращение уголовных дел за лайки в соцсетях, прекращение незаконных арестов на митингах. Кроме того, среди требований – допустить политическую конкуренцию в стране и — цитирую «превратить земного милиционера в небесного». Напомню среди гостей этого матча был президент России Владимир Путин. Одна из участниц группы «Pussy Riot», выбежавших на поле в финале чемпионата мира по футболу Ольга Курачёва подтвердила, что задержана полицией, сообщает агентство Рейтер. Сейчас девушка находится в отделении. Свою акцию Пусси Райот устроили примерно на 50-й минуте матча, участники акции появились на поле в форме правоохранительных органов. Их быстро увели. МВД России официально подтвердило задержание четырёх человек, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Какие-либо подробности пока не приводятся.
Комментарии52
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danko1 15 июля 2018 | 20:05
Глупейшая акция.
В данном случае полицейские обязаны были выгнать хулиганов, позорящих Россию.
olegleon 15 июля 2018 | 20:11
danko1: что это случилось с Вами??? не заболели? а как же Конституция, которая разрешает?!
sandro_007 15 июля 2018 | 20:12
Даже пуськам не удалось испортить праздник футбола.
freedommen 15 июля 2018 | 20:18
sandro_007: Стерилизовать и лечить голову. Нечего в ментовке место занимать.
sandro_007 15 июля 2018 | 20:20
freedommen:
Сразу понял, что их работа, как увидел бегущую по полю девушку в форме. Каждый по своему зарабатывает на хлеб.
fig__vvam 15 июля 2018 | 20:29
sandro_007: Мать твою за ногук,0 дружок.
Ты совсем дурак что-ли?
Ведь на матче был вошдь, и допустили такое.
А если бы они имели автоматы и гранаты и закидали бы ложу минами, тогда как?
Беспомощность российских спецслужб поражает.
Полное разложение и деградация.
Только сдавать своих коллег спецслужбам США могут. За скромное вознаграждение, конечно.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 20:16
olegleon: Главное, для Эха эта новость будет топовой дольше чем результат ЧМ. Полиции стоит проверить взаимосвязь пёст с редакцией сайта.
Надеюсь менты им отобьют всё как следует после, а вообще если не выбежали с курицами в вагинах то ни о чем.
largo1122 15 июля 2018 | 20:21
liquidsky__: Главное телевидение показало это на весь мир, включая российский зомбоящик, а уж гугл сделает своё дело, замять, запикать, вырезать не получится
liquidsky__ 15 июля 2018 | 20:23
largo1122: телевидение давно не показывает выбегающих на поле хулиганов, это требование фифа уже несколько лет.
largo1122 15 июля 2018 | 20:27
liquidsky__: так значит выбегали, что не показывало, ту же всё всё правильно сделали, можете пересмотреть прямой эфир, экшн в центре кадра
rusof_ob 15 июля 2018 | 20:24
liquidsky__: с двуглавыми.
fig__vvam 15 июля 2018 | 20:34
liquidsky__: маня, твоя истери ка понятна, акция имеет большой успех.
Комментаторы со всего мира объяснили телезрителям кто ьэ
ти люди и почему ьони выбежали на поле.
ь
ну и российцские спецслужбы показали свою полную беспомощность в присутствии вошдя. Ему-то каково было, страшно подумать просто о его чувствах.
blinorozhiy_chmo 15 июля 2018 | 20:13
Назвать себя "Бешеными вагинами" могли только умственно недоразвитые человекоподобные.
Хорошо хоть в этот раз не успели себе туда куриц позапихивать прилюдно.
tom_tom 15 июля 2018 | 20:28
Что Вы ждете от встречи Путина и Трампа?
Лично я ничего. Я жду встречу Путина и Каддафи.
gwon 15 июля 2018 | 20:05
Твари они и есть твари.
fantforbarbi 15 июля 2018 | 20:07
gwon: Что ж столько злобы то )))??? Ну повеселили публику ))). Шоу есть шоу. Все нормально.
olegleon 15 июля 2018 | 20:06
у людей праздник, но всегда найдётся тот, кто обгадить его захочет.
student_ru_ru 15 июля 2018 | 20:11
olegleon: Нельзя быть таким серьёзным, раз праздник. )
m_doc 15 июля 2018 | 20:13
student_ru_ru: Праздник футбола, а не день дебила.
student_ru_ru 15 июля 2018 | 20:16
m_doc: А что, только на день дебила происходят такие инциденты?)
fig__vvam 15 июля 2018 | 20:47
m_doc: То есть не твой это день, да? А чего же все дебилы так возмущаются? Ведь не ваш день.
olegleon 15 июля 2018 | 20:17
student_ru_ru: это просто констатация факта.
student_ru_ru 15 июля 2018 | 20:20
olegleon: Как-то уж слишком вы ожесточённо констатируете. Прям будто вас оскорбили.)
bereshliberalivjamu 15 июля 2018 | 20:08
Ну теперь посадят, и Ахиджакова стонать будет.
putin_itogy 15 июля 2018 | 20:11
У путина - РАК,
поэтому он - не РАД...
y3emen1 15 июля 2018 | 20:12
а вот женится на них сердюков, и всё в порядке
sg92 15 июля 2018 | 20:14
ЧМ запомнится миллионам болельщикам великолепнейшей организацией, интереснейшими матчами, достойной игрой нашей сборной. Но скаклы на ЧМ увидели только пьяного еблана, который ляпнул "слава украине" (а миллионы во всем мире наблюдали что за эти слова нужно извиняться, что крайне унизительно должно быть для шумеров). А хомячкм будуи смаковать выходку этих шлюх... Только не надо бы их задерживать и делать хероев. Отдать казакам чтобы выпороли и дело с концом...
aeros 15 июля 2018 | 20:17
sg92: Украине слава в любом случае, как и любой стране противостоящей оккупантам.
aleksei123m 15 июля 2018 | 20:14
Молодцы!
largo1122 15 июля 2018 | 20:14
Всё правильно сделали, смелые люди! Надо привлекать внимание к проблеме нарушения прав в России и требовать освобождения полит заключенных. Весь мир загуглит что это было и, возможно, у многих откроются глаза на тот беспредел, который творят власти в России.
olegleon 15 июля 2018 | 20:19
largo1122: весь мир знает, что в каждой стране есть местные дебилы, которые устраивают такое же у себя.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 20:19
largo1122: ЧМ закончился, теперь можно начинать прессовать либерду и их семейки как следует. Никаких двушечек, только 10+ и то после получения инвалидности.
ed10075 15 июля 2018 | 20:16
Смело. Молодцы.
posta2006 15 июля 2018 | 20:19
Отличная акция! Может, не всем понятная. Но на их сайте все требования были сформулированы одновременно с их выходом на поле. Надеюсь, что все в мире, кто смотрел этот футбол, задумаются на тем, что в России не все так хорошо, как стремится продемонстрировать власть!
aluksejsilver 15 июля 2018 | 20:25
posta2006:Ты сам то понял, какую х...ню нАписал.
markdim 15 июля 2018 | 20:35
posta2006: ну и бред... ты ваще с башкой не дружишь ))) жги есчО!
ivanov356 15 июля 2018 | 20:20
Да 100%, это и не плешивый был. и где уже этот мальчик?
max3446 15 июля 2018 | 20:22
я бы для таких персонажей придумал наказание - лишение гражданства и высылка из страны. тогда когда либерастня бы вся была вывезена в товарных вагонах, скажем, на образование 404, без права на возвращение, в России воцарилась бы мир и благодать
liquidsky__ 15 июля 2018 | 20:26
max3446: зачем расбрасываться бесплатной рабсилой, камрад Френкель давно нашел им лучшее применение )
max3446 15 июля 2018 | 20:30
liquidsky__: либерасты работать не умеют. это по сути раковая опухоль на теле человечества
liquidsky__ 15 июля 2018 | 20:32
max3446: Вы не поверите, но пайка творит чудеса )
aluksejsilver 15 июля 2018 | 20:23
Скорбеть.. пуськи...
kolegark 15 июля 2018 | 20:23
Смелая и отличная акция
snikkersnepper 15 июля 2018 | 20:25
Тупые дуры (и дурак) они и есть тупые дуры. Если б все произошло в каком-нибудь скучном матче, вроде финалов 2014 или 2010, это еще может быть и прокатило. Но в таком огненном махалове, на таких эмоциях про них забудут через пять секунд (я не про эхоэльфов говорю, а про людей). Макарон, на которого они рассчитывали, будет бухать всю ночь, положив на этот перформанс все, что можно на него положить. А хорваты уже вошли в историю, как первые участники ЧМ, на камеру от... отметелевшие Пуссирайотов - можете фотки посмотреть. Поздравляю, Шарик - ты балбес.
trans 15 июля 2018 | 20:25
Молодцы!!!
chichanik 15 июля 2018 | 20:26
А вы бы, ляди - всех расстрелять, читали Пригова, и страна была бы другая.
Наша жизнь кончается
Вот у того столба
А ваша где кончается?
Ах, ваша не кончается!
Ах, ваша навсегда!
Поздравляем с вашей жизнью!
Как прекрасна ваша жизнь!
А как прекрасна -- мы не знаем
Поскольку наша кончилась уже
sasass 15 июля 2018 | 20:34
Раз на мачте был наш президент , то этим птахам припаяют терроризм...
dmitry35 15 июля 2018 | 20:37
Мошонку уже прибивали гвоздями. Теперь у демократов следующий этап - прибить гвоздями клитор. Иначе на Западе нас не поймут
tks 15 июля 2018 | 20:38
Молодцы девки!!
А Путину позор!! Когда на награждении начался дождь, над ним сразу же раскрыли зонт! А рядом женщина стояла -президент Хорватии, без всякого зонта!! Позор!!
neon999 15 июля 2018 | 20:39
Кто же эти четыре ? Почему написали про одну и не написали про трёх других ?
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 20:40
На своей странице в Фэйсбуке Pussy Riot сообщили, что этой акцией требуют увеличения размера аватарок в профиле
chichanik 15 июля 2018 | 20:40
Девушки хотели сказать,что
Вот стенами отградился
Понавесил сверху крыш
Заперся, уединился
И позорное творишь
И не видишь, и не слышишь
Что оттуда твой позор
Виден, словно сняли крышу
И глядят тебя в упор
Поднял очи -- Боже правый!
Иль преступному бежать
Иль штаны сперва заправить
Или труп сперва убрать