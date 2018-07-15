Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу 2018 года.

Сборная Франции обыграла сборную Хорватию в финальном матче, который проходил в Лужниках в Москве. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв команду Хорватии в финале чемпионата мира в России. Матч, прошедший в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», завершился со счетом 4:2 и стал самой результативной решающей встречей мундиалей за последние 52 года. В финале ЧМ-1966 сборная Англии с таким же результатом обыграла в дополнительное время немцев и стала чемпионом мира. Лишь раз команды в финалах чемпионата мира забивали больше голов: в 1958 году бразильцы обыграли шведов со счетом 5:2. Счет был открыт на 18-й минуте в результате автогола хорватского форварда Марио Манджукича, на 28-й минуте его партнер по команде Иван Перишич забил ответный мяч. Французы вышли вперед на 38-й минуте, когда Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). После перерыва Поль Погба (59) и Килиан Мбаппе (65) увеличили преимущество французов. На 69-й минуте Манджукич, подкараулив ошибку вратаря соперника Уго Льориса, забил второй гол сборной Хорватии в матче. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году на домашнем мундиале. На чемпионате мира 2006 года сборная Франции дошла до финала, где по пенальти уступила итальянцам. Для сборной Хорватии выступление на турнире в России стало лучшим в истории. В 1998 году хорваты стали бронзовыми призерами чемпионата мира.