Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу 2018 года.
Сборная Франции обыграла сборную Хорватию в финальном матче, который проходил в Лужниках в Москве. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв команду Хорватии в финале чемпионата мира в России. Матч, прошедший в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», завершился со счетом 4:2 и стал самой результативной решающей встречей мундиалей за последние 52 года. В финале ЧМ-1966 сборная Англии с таким же результатом обыграла в дополнительное время немцев и стала чемпионом мира. Лишь раз команды в финалах чемпионата мира забивали больше голов: в 1958 году бразильцы обыграли шведов со счетом 5:2. Счет был открыт на 18-й минуте в результате автогола хорватского форварда Марио Манджукича, на 28-й минуте его партнер по команде Иван Перишич забил ответный мяч. Французы вышли вперед на 38-й минуте, когда Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). После перерыва Поль Погба (59) и Килиан Мбаппе (65) увеличили преимущество французов. На 69-й минуте Манджукич, подкараулив ошибку вратаря соперника Уго Льориса, забил второй гол сборной Хорватии в матче. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году на домашнем мундиале. На чемпионате мира 2006 года сборная Франции дошла до финала, где по пенальти уступила итальянцам. Для сборной Хорватии выступление на турнире в России стало лучшим в истории. В 1998 году хорваты стали бронзовыми призерами чемпионата мира.
Комментарии80
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na555 15 июля 2018 | 20:30
А почему Путин дождик не отменил? Кроме этого зонтик только над ним держат, в стране зонтиков не хватает?
tks 15 июля 2018 | 20:30
В начале награждения зонт развернули только над Лысогномом! А над президентом Хорватии, женщиной, никто зонта не развернул!!
Это похабное зрелище!
alexisgross072018 15 июля 2018 | 20:34
tks: Он что проснулся ? Он же скучал, зевал и ни чего не понимал. Футбол это не про него 4))
ruzke_reptiloid 15 июля 2018 | 20:38
tks: свой зонтик пусть имеет, шкура
ruzke_reptiloid 15 июля 2018 | 20:33
у каклов и либералов траур))))
alexisgross072018 15 июля 2018 | 20:41
ruzke_reptiloid: Траур то должен быть у рашкованов - больше пива на стадионах не будет и потрахушек в кустах с латиносами :))
na555 15 июля 2018 | 20:34
У французов эмблема ПЕТУХ.
sasass 15 июля 2018 | 20:37
Французский народ сам выбрал своего президента и любят его и поэтому футболисты выиграли игру...
rusof_ob 15 июля 2018 | 20:48
sasass: Теперь понятно, почему русские футболисты проиграли.