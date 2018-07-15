Хорватские болельщики растянули огромный национальный флаг перед Красной площадью – корреспондент

На площади перед Государственным историческим музеем собралось несколько тысяч хорватских футбольных болельщиков. Они растянули огромный национальный флаг в поддержку своей сборной. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

На протяжении 20 минут болельщики стояли с флагом и скандировали хорватские кричалки. Они также проскандировали «Русские – спасибо!» в благодарность за организацию чемпионата мира по футболу. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Сегодня состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. На московском стадионе «Лужники» в 18.00 сборная команда Хорватии сыграет со сборной Франции.