Хорватские болельщики растянули огромный национальный флаг перед Красной площадью – корреспондент
На площади перед Государственным историческим музеем собралось несколько тысяч хорватских футбольных болельщиков. Они растянули огромный национальный флаг в поддержку своей сборной. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».
На протяжении 20 минут болельщики стояли с флагом и скандировали хорватские кричалки. Они также проскандировали «Русские – спасибо!» в благодарность за организацию чемпионата мира по футболу. Полиция в происходящее не вмешивалась.
Сегодня состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. На московском стадионе «Лужники» в 18.00 сборная команда Хорватии сыграет со сборной Франции.
Комментарии3
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skkull 15 июля 2018 | 19:45
Молодцы! Правда укрожопые сейчас кирпичами срать начнут...
hiryrg 15 июля 2018 | 19:51
Растянули вас хорваты! Да здравствует Франция! Франция чемпион!
max3446 15 июля 2018 | 19:52
не помогло. Хорватия была обречена после того как за неё стала болеть образование 404 (некогда Украина), а это своего рода черная метка, все за кого хунта всегда проигрывают. На месте хорватов я бы люто стал ненавидеть майджанутых кастрюлеголовых ха то что из-за них команда проиграла