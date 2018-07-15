В Краснодаре напали на журналистов Павла Никулина и Софико Арифджанову
В Краснодаре неизвестные напали на журналистов Павла Никулина и Софико Арифджанову. В центре города к ним подошли двое неизвестных в масках-респираторах. С криками: «Хэллоу, Украина!» они распылили газ из баллончика в лица журналистов. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сам Павел Никулин.
«Первой они поймали Софико и залили ее из газового баллона, потом они очень долго гонялись за мной, схватили меня, залили тоже газом, после чего я сумел спрятаться в частном доме», — пояснил он.
По словам П.Никулина, в скорой помощи им поставили диагноз «химический ожог роговицы глаз». В настоящий момент пострадавшие журналисты направляются к офтальмологу для получения необходимой помощи.
«Пока глаза режет, немножко мутно, но в целом мы живы», — сказал он.
П.Никулин добавил, что их адвокат Алексей Аванесян уже подал заявление в полицию.
15 июля в Краснодаре должна пройти презентация DIY-альманаха moloko+, авторами которого являются Никулин и Арифджанова.
Комментарии2
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ugiazov 15 июля 2018 | 19:45
Это не случайные хулиганы.
max3446 15 июля 2018 | 19:55
если журналисты поддерживают кровавую киевскую хунту, то активисты все верно сделали, таких врагов России нам не надо