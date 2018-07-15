В Краснодаре напали на журналистов Павла Никулина и Софико Арифджанову

В Краснодаре неизвестные напали на журналистов Павла Никулина и Софико Арифджанову. В центре города к ним подошли двое неизвестных в масках-респираторах. С криками: «Хэллоу, Украина!» они распылили газ из баллончика в лица журналистов. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сам Павел Никулин.

«Первой они поймали Софико и залили ее из газового баллона, потом они очень долго гонялись за мной, схватили меня, залили тоже газом, после чего я сумел спрятаться в частном доме», — пояснил он.

По словам П.Никулина, в скорой помощи им поставили диагноз «химический ожог роговицы глаз». В настоящий момент пострадавшие журналисты направляются к офтальмологу для получения необходимой помощи.

«Пока глаза режет, немножко мутно, но в целом мы живы», — сказал он.

П.Никулин добавил, что их адвокат Алексей Аванесян уже подал заявление в полицию.

15 июля в Краснодаре должна пройти презентация DIY-альманаха moloko+, авторами которого являются Никулин и Арифджанова.