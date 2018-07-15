Активисты «Открытой России» были задержаны на границе с Финляндией перед встречей Путина и Трампа

Активисты «Открытой России» были задержаны на границе с Финляндией. Они направлялись в Хельсинки, чтобы продемонстрировать плакаты «Свободу политзаключенным» во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил координатор «Открытой России» Алексей Прянишников.

«У них при себе был баннер, который они везли, чтобы продемонстрировать во время саммита. Те из наших людей, кто не имел при себе баннера, спокойно перешли границу, а те, кто его вез, были задержаны», — рассказал он.

А.Прянишников предположил, что перемещения активистов по стране могут контролироваться. По его словам, на границе могли находиться списки с их именами.

«Многие наши активисты при пересечении государственной границы сталкиваются с такой проблемой, что существует какой-то список на сторожевом контроле. Многих задерживают, забирают паспорта, от 30 мин до нескольких часов держат на границе, требуют каких-то объяснений, задают нелепые вопросы», — уточнил он.

А.Прянишников отметил, что после изъятия баннера активистов отпустили, и в настоящий момент они находятся на территории Финляндии.