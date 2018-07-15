Президент США предложил британскому премьеру подать в суд на Евросоюз вместо того, чтобы вести переговоры
Об этом Тереза Мей рассказала в интервью ВВС. Ранее Дональд Трамп на совместной пресс-конференции сообщил, что дал британскому премьеру совет, но она сочла его слишком радикальным.
Комментарии3
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kadetkl 15 июля 2018 | 19:42
А ведь хороший совет дал
olegleon 15 июля 2018 | 19:48
в Басманный суд пусть подают ))
volkov_25 15 июля 2018 | 19:50
Он настоящий провокатор. Интересно что он предложит царю.