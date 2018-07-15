Четыре человека выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу
Одновременно в группе участников Pussy Riot в фэйсбуке появилось сообщение о том, что это именно их акция под названием «Милиционер вступает в игру». Там же размещены и требования участников: освободить всех политических заключённых, не лишать людей свободы за лайки в соцсетях, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, а также не фабриковать уголовные дела, не держать людей без причины в СИЗО и — цитата – «превратить земного милиционера в небесного милиционера». «Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Он создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности», — говорится в сообщении группы в фэйсбуке.
Комментарии12
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olegleon 15 июля 2018 | 19:36
"Дебилы, ...."
blinorozhiy_chmo 15 июля 2018 | 19:51
Бешеные вагины - Бешеные вагины и есть.
Оооооочень точное название! ;-D
kadetkl 15 июля 2018 | 19:40
Лучше бы мошонку к центру поля прибили б...
archibald_dandy_esquire 15 июля 2018 | 19:46
kadetkl:
Вашу :)
sasha_volk_off 15 июля 2018 | 19:55
kadetkl: вашей тупой головой... гы
liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:41
Если не выбежали с курицами в вагинах то ни о чем.
gwon 15 июля 2018 | 19:42
Пуськи передают привет сэру Полу Маккартни, оценившему из музыкальные таланты.
santathefrosr 15 июля 2018 | 19:47
Когда весь мир смотрит футбол, всегда найдутся дегенераты готовые обосрать спектакль!
Явно акция была скоординирована с хахлами и либерастами...
parasuk_ 15 июля 2018 | 19:50
За двушечкой прибежали :)
posta2006 15 июля 2018 | 19:54
Молодцы девчонки! Небесный полицейский!
sg92 15 июля 2018 | 19:54
Даже, бля..ь, не сомневался что эти шлюхи устроят повокацию..
Как Эхо оперативно все разузнало. Комменаттор даже не обратил внимание, в текстовой трансляции просто сказали что болельщики прорвались, и только на эхе ублюдочную выходку сейчас начнут приравнивать к революционному движению..
А случайно не вместе готовили акцию? Уж больно оперативно Эхо вытащило это говно
dzinselub 15 июля 2018 | 19:54
Надеюсь Путин вновь воплотит свои слова в жизнь=Влепят им двушечку.