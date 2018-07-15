Четыре человека выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу

Одновременно в группе участников Pussy Riot в фэйсбуке появилось сообщение о том, что это именно их акция под названием «Милиционер вступает в игру». Там же размещены и требования участников: освободить всех политических заключённых, не лишать людей свободы за лайки в соцсетях, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, а также не фабриковать уголовные дела, не держать людей без причины в СИЗО и — цитата – «превратить земного милиционера в небесного милиционера». «Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Он создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности», — говорится в сообщении группы в фэйсбуке.