Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл, вероятно был предоставлен Игорем Алтушкиным.

Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл, вероятно был предоставлен главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным. Это выяснило издание «Белл». В публикации отмечается, что Алтушкин считается «православным меценатом» – он активно сотрудничает с РПЦ — в частности, финансирует строительство храмов.

В минувшую пятницу патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург на бизнес-джете стоимостью более 25 миллионов долларов. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В пресс-службе патриарха подчеркнули, что борт был предоставлен частным предпринимателям и на перелеты патриарха не тратятся деньги Церкви.