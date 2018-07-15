Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл, вероятно был предоставлен Игорем Алтушкиным.
Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл, вероятно был предоставлен главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным. Это выяснило издание «Белл». В публикации отмечается, что Алтушкин считается «православным меценатом» – он активно сотрудничает с РПЦ — в частности, финансирует строительство храмов.
В минувшую пятницу патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург на бизнес-джете стоимостью более 25 миллионов долларов. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В пресс-службе патриарха подчеркнули, что борт был предоставлен частным предпринимателям и на перелеты патриарха не тратятся деньги Церкви.
Комментарии2
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vasyakirin 15 июля 2018 | 19:40
такие презенты налогом с подарков облагаются....
и благотворительностью ни как не являются- РПЦ под золотой крышей не умирающий онкобольной....
yevlaxli 15 июля 2018 | 19:41
Летайте самолетами Аэрофлота