Франция 4:2 выигрывает у Хорватии в финальном матче чемпионата мира по футболу

Франция со счетом 4:2 выигрывает у Хорватии в финальном матче чемпионата мира по футболу. Идёт второй тайм. В первом тайме нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич стал автором первого автогола в истории финалов чемпионата мира. Затем счёт сравнял Иван Перишич. Следом нападающий Антуан Гризманн вывел французов вперёд, реализовав пенальти. Автором третьего гола стал Поль Погба, а четвертого – Килиан Мбаппе. Несколько минут назад гол в ворота французов забил Манджукич.