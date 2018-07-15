Франция 4:2 выигрывает у Хорватии в финальном матче чемпионата мира по футболу
Франция со счетом 4:2 выигрывает у Хорватии в финальном матче чемпионата мира по футболу. Идёт второй тайм. В первом тайме нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич стал автором первого автогола в истории финалов чемпионата мира. Затем счёт сравнял Иван Перишич. Следом нападающий Антуан Гризманн вывел французов вперёд, реализовав пенальти. Автором третьего гола стал Поль Погба, а четвертого – Килиан Мбаппе. Несколько минут назад гол в ворота французов забил Манджукич.
Комментарии12
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greeg1 15 июля 2018 | 19:33
Вида! Слава Украине!!!
antimalin 15 июля 2018 | 19:39
greeg1: Слезы хорватского фашиста Виды для меня праздник.
zemljanka 15 июля 2018 | 19:45
Слава Хорватии!!!!
Слава Франции!!!
Долой дебилов, развязывающих войны.
Супер судья Нестор Питана - слава Аргентине!
patrikk_1 15 июля 2018 | 19:55
zemljanka - отсоси.
lenin3 15 июля 2018 | 19:39
Даже если хорваты проиграют,то вато-патриоты будут орать,что мы(кто мы?)проиграли финалистам(как было с Грецией в 2004-м),Уралвагозавол выкует золотые медали,а Вошьдь в Кремле наградит ими российских ногомячистов,с награждением Хероем Роисси Дзюбы,Акинфеева и пристроившегося к ним Мутки...
zolingen 15 июля 2018 | 19:39
Хорваты красавцы! Волшебная команда!
antimalin 15 июля 2018 | 19:43
zolingen: Французы молодцы!
Уделали хорватских нациков.
olegleon 15 июля 2018 | 19:43
сейчас бы хорваты забили бы и будет прекрасная концовка
parasuk_ 15 июля 2018 | 19:45
Футбольный бог решил еще раз наказать хорватов за выкрикивание укронацистских лозунгов. Видимо, штрафов и извинений было мало :)
hiryrg 15 июля 2018 | 19:46
Хорошо так растянули хорватов. Да здравствует Франция! Чемпион мира!
drgonish 15 июля 2018 | 19:55
Слава Украине, придурки!
aler_il1 15 июля 2018 | 19:57
Обе команды молодцы! Поздравления Франции. Хорватия - так держать!