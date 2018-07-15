Сборная Хорватии забили второй год. Счет 4:2 в пользу сборной Франции в финале Чемпионата мира по футболу
Сборная Франции продолжает вести в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Идет второй тайм. Матч проходит в Лужниках.
Комментарии19
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olegleon 15 июля 2018 | 19:29
Слава Льорис!
skkull 15 июля 2018 | 19:29
Не терпит русская земля нацистских выкриков...хорваты сами виноваты, пусть пиздят Виду после матча.
viniqi 15 июля 2018 | 19:32
skkull: Сскуллящее пригожинское дерьмо- вы мразь значит болеете за лягушачью сборную Африки?!
skkull 15 июля 2018 | 19:35
viniqi: Пидар дырявый, я писал за кого я хотел болеть...но из за того, что тех за кого я хотел болеть из за нацистского выкрика стали поддерживать дырявые ублюдки, то сейчас я просто наслаждаюсь игрой под Хайникен.
viniqi 15 июля 2018 | 19:39
skkull: Сскуллящее тыкающее пригожинское дерьмо-дырявые все мужского пола в вашем семейном альбоме и вы гнида самый из них дырявый!!! Чмошник конченный, что было нацисткого в высказывании Вида???- у вас ублюдков окончательно от помоев кремлевских качан тухлый снесло!!!
skkull 15 июля 2018 | 19:42
viniqi: Пидар, отстань от меня. Я написал, не согласен, иди на хуй.
viniqi 15 июля 2018 | 19:47
skkull: Сскуллящее тыкающее пригожинское дерьмо- пидором был ваш,который в нацисткую форму был одет!!!
drgonish 15 июля 2018 | 19:33
Хорваты играют хорошо, но грубовато. Вида вообще соперников за руки хватает. Это тренер их так учит?
liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:30
Лягушатники набрали гориллок, но думать их так и не научили. Только за счет своей близости к предкам человека оббежали хорватов. Кони бы тоже обгоняли людей)
viniqi 15 июля 2018 | 19:34
liquidsky__: Что пригожинский дьяволенок прокакали холуй свою пенсию?!
liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:37
viniqi: Пох мне на пенсию ) Я ее каждый день трачу несколько раз )
drgonish 15 июля 2018 | 19:30
Слава Украине!
max3446 15 июля 2018 | 19:30
Хорваты, вы проиграете сегодня только по одной причине, за вас болело образование 404 (некогда Украина), а поддержка хунты - 100% гарантия поражения. надеюсь вы сделаете выводы и будете в будущем ненавидеть всё украинское и самих украинцев за это.
skkull 15 июля 2018 | 19:32
max3446: После матча с Аргентиной, болел после наших только за хорватов, но один ублюдский выкрик и сразу же поддержка ебанутых хохлов убила ао мне всё то, что возникло к Хорватии. Не люблю франконигерию, но заставить себя болеть за хорватов не могу.
polikarpich 15 июля 2018 | 19:33
max3446: Это как ты, что ли? А какие нации ты ещё ненавидишь?
max3446 15 июля 2018 | 19:44
polikarpich: я вообще сама миролюбивость, а то что всегда проигрывают те, за кого кровавая киевская хунта, доказано многократно. Они были за референдум в Нидерландах, и проиграли, они были против Трампа, Путина. и везде провал. Поддержка убогой урины это как черная метка поражения
liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:33
max3446: Найн,я тоже болел за белых людей против папуасов.
kadetkl 15 июля 2018 | 19:31
Зрелищно и результативно. Яркий финал получился.
kolenval99 15 июля 2018 | 19:33
Африканская команда показывает яркий антифутбол.