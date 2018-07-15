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19:27, 15 июля 2018

Сборная Хорватии забили второй год. Счет 4:2 в пользу сборной Франции в финале Чемпионата мира по футболу

Сборная Франции продолжает вести в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Идет второй тайм. Матч проходит в  Лужниках.

Комментарии

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olegleon 15 июля 2018 | 19:29

Слава Льорис!

skkull 15 июля 2018 | 19:29

Не терпит русская земля нацистских выкриков...хорваты сами виноваты, пусть пиздят Виду после матча.

viniqi 15 июля 2018 | 19:32

skkull: Сскуллящее пригожинское дерьмо- вы мразь значит болеете за лягушачью сборную Африки?!

skkull 15 июля 2018 | 19:35

viniqi: Пидар дырявый, я писал за кого я хотел болеть...но из за того, что тех за кого я хотел болеть из за нацистского выкрика стали поддерживать дырявые ублюдки, то сейчас я просто наслаждаюсь игрой под Хайникен.

viniqi 15 июля 2018 | 19:39

skkull: Сскуллящее тыкающее пригожинское дерьмо-дырявые все мужского пола в вашем семейном альбоме и вы гнида самый из них дырявый!!! Чмошник конченный, что было нацисткого в высказывании Вида???- у вас ублюдков окончательно от помоев кремлевских качан тухлый снесло!!!

skkull 15 июля 2018 | 19:42

viniqi: Пидар, отстань от меня. Я написал, не согласен, иди на хуй.

viniqi 15 июля 2018 | 19:47

skkull: Сскуллящее тыкающее пригожинское дерьмо- пидором был ваш,который в нацисткую форму был одет!!!

drgonish 15 июля 2018 | 19:33

Хорваты играют хорошо, но грубовато. Вида вообще соперников за руки хватает. Это тренер их так учит?

liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:30

Лягушатники набрали гориллок, но думать их так и не научили. Только за счет своей близости к предкам человека оббежали хорватов. Кони бы тоже обгоняли людей)

viniqi 15 июля 2018 | 19:34

liquidsky__: Что пригожинский дьяволенок прокакали холуй свою пенсию?!

liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:37

viniqi: Пох мне на пенсию ) Я ее каждый день трачу несколько раз )

drgonish 15 июля 2018 | 19:30

Слава Украине!

max3446 15 июля 2018 | 19:30

Хорваты, вы проиграете сегодня только по одной причине, за вас болело образование 404 (некогда Украина), а поддержка хунты - 100% гарантия поражения. надеюсь вы сделаете выводы и будете в будущем ненавидеть всё украинское и самих украинцев за это.

skkull 15 июля 2018 | 19:32

max3446: После матча с Аргентиной, болел после наших только за хорватов, но один ублюдский выкрик и сразу же поддержка ебанутых хохлов убила ао мне всё то, что возникло к Хорватии. Не люблю франконигерию, но заставить себя болеть за хорватов не могу.

polikarpich 15 июля 2018 | 19:33

max3446: Это как ты, что ли? А какие нации ты ещё ненавидишь?

max3446 15 июля 2018 | 19:44

polikarpich: я вообще сама миролюбивость, а то что всегда проигрывают те, за кого кровавая киевская хунта, доказано многократно. Они были за референдум в Нидерландах, и проиграли, они были против Трампа, Путина. и везде провал. Поддержка убогой урины это как черная метка поражения

liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:33

max3446: Найн,я тоже болел за белых людей против папуасов.

kadetkl 15 июля 2018 | 19:31

Зрелищно и результативно. Яркий финал получился.

kolenval99 15 июля 2018 | 19:33

Африканская команда показывает яркий антифутбол.

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