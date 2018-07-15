4:1 в пользу французской сборной в финале Чемпионата мира по футболу
Сборная Франции ведет в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Идет второй тайм. Матч проходит в Лужниках.
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Сборная Франции ведет в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Идет второй тайм. Матч проходит в Лужниках.
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Комментарии5
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romashka__ 15 июля 2018 | 19:24
Франция!!!
olegleon 15 июля 2018 | 19:25
romashka__: а как же Сенцов и Павленский??
drgonish 15 июля 2018 | 19:25
А всего-то сказал "Слава Украине"., и фортуна повернулась тазом :)
zemljanka 15 июля 2018 | 19:28
Поздравления французам!
Слава Хорватии! Слава Украине!Слава России!
4 - 2.
polikarpich 15 июля 2018 | 19:28
Ха-ха-ха! Бугага! Довыстёбывались!