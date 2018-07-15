3:1 в пользу французской сборной в финале Чемпионата мира по футболу
Сборная Франции ведет в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Идет второй тайм. Матч проходит в Лужниках.
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Сборная Франции ведет в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Идет второй тайм. Матч проходит в Лужниках.
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Комментарии10
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romashka__ 15 июля 2018 | 19:20
Франция?
patrikk_1 15 июля 2018 | 19:22
Слава проститутской Украине!
sanisan 15 июля 2018 | 19:24
4:1 в пользу Путина
vasyakirin 15 июля 2018 | 19:25
patrikk_1: Ну, про украинок ни кто плохо не говорил, а россиянок с прокаженными уравняли....
liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:25
romashka__: Африка, бабуля, Африка.
oldpartizan 15 июля 2018 | 19:20
духи предков забыли про Бородино и Наполеона?
vasyakirin 15 июля 2018 | 19:21
Кутузов плачет...
minerr 15 июля 2018 | 19:23
vasyakirin: А Бандера так вообще удавился.
vasyakirin 15 июля 2018 | 19:27
minerr: но Москву то не сдал...
max3446 15 июля 2018 | 19:25
Хорватия изначально была обречена, ведь зе неё была проклятое образование 404 (некогда Украина), а за кого хунта более, те обречены на провал, яркий пример Клинтон, за которую был петя порошенко. Так что братья Хорваты, в поражение вините образование 404 (некогда Украина). и думаю вы имеете полное право им потом мстить