Сборная Франции ведет в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Счет 2:1
Сборная Франции ведет в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Счет 2:1 Идет второй тайм
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Сборная Франции ведет в матче против команды Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу. Счет 2:1 Идет второй тайм
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Комментарии4
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olegleon 15 июля 2018 | 19:12
вот повезло хохлотроллям. пока все футбол смотрят, они могут резвиться в остальных новостях. они же, как и весь цивилизованный мир, поддерживают Петра Порошенко и его призыв к бойкоту ЧМ-2018
mmm_333 15 июля 2018 | 19:14
Кто-то выбежал на поле.... Одна девушка в полицейской форме.
olegleon 15 июля 2018 | 19:21
mmm_333: дураков везде хватает
patrikk_1 15 июля 2018 | 19:18
3:1 Слава проститутской Украине!