Сербский теннисист Новак Джокович в четвертый раз выиграл Уимблдон
В финальном матче он победил южноафриканца Кевина Андерсона. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В финальном матче он победил южноафриканца Кевина Андерсона. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6.
Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 15 июля 2018 | 19:15
Молодец Новак. Вернулся, да еще и как.