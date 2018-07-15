Силуанов: В России совершенно случайно объявили о пенсионной реформе в день старта Чемпионата мира по футболу

В России совершенно случайно объявили о пенсионной реформе в день старта Чемпионата мира по футболу, — утверждает министр финансов Антон Силуанов. О том, что у правительства не было намерений совместить эти два события, глава Минфина сказал в передаче «Познер» на Первом канале.

Эта программа уже вышла в эфир в восточной части России, в Москве передача будет показана в 22 часа.