Силуанов: В России совершенно случайно объявили о пенсионной реформе в день старта Чемпионата мира по футболу
В России совершенно случайно объявили о пенсионной реформе в день старта Чемпионата мира по футболу, — утверждает министр финансов Антон Силуанов. О том, что у правительства не было намерений совместить эти два события, глава Минфина сказал в передаче «Познер» на Первом канале.
Эта программа уже вышла в эфир в восточной части России, в Москве передача будет показана в 22 часа.
Комментарии9
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danko1 15 июля 2018 | 19:10
Конечно, верим вечно врущему правительству.
Путин так вообще обещал пенсионный возраст не поднимать.
Также случайно запретили митинги в Москве и других городах на время ЧМ. Просто совпадение.
fazer22 15 июля 2018 | 19:12
danko1: Силуанов 3,14здит как дышит.
lenin3 15 июля 2018 | 19:15
danko1: ага,и случайно с 1-го июля тарифы на ЖКХ подняли.Так же "случайно"присосавшиеся к бюджету примут налог на воздух...
danko1 15 июля 2018 | 19:18
lenin3: На счет тарифов не случайно.
Всегда 1 июля поднимают.
nns33 15 июля 2018 | 19:12
Совместили пенсионную реформу и чемпионат преднамеренно.И сразу же запретили акции протеста ,прикрывшись чемпионатом.
kaplan911 15 июля 2018 | 19:19
Врут как дышат.
Многие россияне верят правительству и ВВП.
Быдлоиды.
vlad_sabbath 15 июля 2018 | 19:21
Интересно, его самого не тошнит от собственной лжи ?!
prutkov100 15 июля 2018 | 19:29
vlad_sabbath: Его нет , а вот зеркало давно блюет .
ansata 15 июля 2018 | 19:43
Случайно листик с дерева не падает. Всегда всему есть причина.