Перед началом финального матча на стадионе Лужники состоялось получасовое шоу, посвященное закрытию ЧМ по футболу
Перед началом финального матча на стадионе Лужники состоялось получасовое шоу, посвященное закрытию Чемпионата мира по футболу.
На большом экране были продемонстрированы лучшие моменты турнира и представлены все 11 городов, принимавшие матчи. Танцовщики появились с флагами всех сборных, сыгравших на Чемпионате. Албанская певица Эра Истрефи и американский хип-хоп исполнитель и актер Уилл Смит выступили с официальной песней чемпионата мира " Live It Up "
В завершении церемонии чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии, Филипп Лам и российская супер-модель Наталья Водянова продемонстрировали приз, который сегодня получит либо сборная Франции, либо команда Хорватии – Кубок мира.
Комментарии1
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olegleon 15 июля 2018 | 19:09
" продемонстрировали приз, который сегодня получит либо сборная Франции, либо команда Хорватии – Кубок мира. "
а могли бы его продать и повысить пенсии пенсионерам!