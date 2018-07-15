Сборная Франции после первого тайма 2:1 выигрывает у команды Хорватии в финале чемпионата мира по футболу
В ближайшие минуты начнется второй тайм
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В ближайшие минуты начнется второй тайм
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Комментарии2
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olegleon 15 июля 2018 | 19:04
вот повезло хохлотроллям. пока все футбол смотрят, они могут резвиться в остальных новостях. они же, как и весь цивилизованный мир, поддерживают Петра Порошенко и его призыв к бойкоту ЧМ-2018
putin_itogy 15 июля 2018 | 19:06
Всё.
Я выключил свои оба ящика на 55 дюймов.
Включил музыку.
Мужики, советую, никогда не разводиться на влядство!
Быть добру!
Бога - нет.
Есть путинизм.
Т.е. есть - Ад.