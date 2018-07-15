Сборная Франции после первого тайма 2:1 выигрывает у команды Хорватии в финале чемпионата мира по футболу.
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Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
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