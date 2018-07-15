Антуан Гризман забил второй гол с пенальти в финальном матче чемпионата мира по футболу. 2:1 в пользу сборной Франции
Счет 2:1 в пользу сборной Франции. В Лужниках встречаются команды Хорватии и Франции
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Счет 2:1 в пользу сборной Франции. В Лужниках встречаются команды Хорватии и Франции
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Комментарии15
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patrikk_1 15 июля 2018 | 18:40
Слава Украине!
greeg1 15 июля 2018 | 18:43
patrikk_1: Во истину Слава!!!
zemljanka 15 июля 2018 | 18:57
Суперматч!
skkull 15 июля 2018 | 18:45
patrikk_1: Укрожопые уже майки поменяли и поют " Марсельезу"...Прошел слух, что Франця за укродупу играет.
kokeshi 15 июля 2018 | 18:46
patrikk_1: смотри уж матч спокойно, а.?.. Задолбал уже.
yuxs 15 июля 2018 | 18:52
patrikk_1: Путин России!
liquidsky__ 15 июля 2018 | 18:42
Эх не везет хорватам. Автогол и случайная рука. Ниггеры принесли обильные жертвы своим богам перед игрой ))
na555 15 июля 2018 | 18:54
liquidsky__: Хорваты играют сами с собой.
putin_itogy 15 июля 2018 | 18:45
путиноиды ПРОТАСКИВАЮТ ФРАНЦУЗОВ В ЧЕМПИОНЫ!
Холуйство в чистом виде!
Это не скроешь, вова...Ты лежишь под лягушатниками..))
ха-ха..
Хорваты ИГРАЮТ ЛУЧШЕ.
Оба гола - СЛУЧАЙНЫЕ.
Теперь уже однозначно понятно - ФРАНЦУЗОВ ПРОТАЩАТ В ЧЕМПИОНЫ!
Фикция. Этот ЧМ - ЧМО - чм...
Ведущий комментатор, НЕ ПОДСЫКНИСЬ, мажор...)))
Гавнюк, голос ридорка..,))
Кто сказал, что это - "лучший ведущий" России..))))
Всё понятно, с этим финалом..
Тьфу.
У путина - РАК....И это - главная радость!
За это, выпью!
Быть добру!
Богородица, твой ход..
putin_itogy 15 июля 2018 | 18:49
Мужики, попробуйте, БЕЗ ЗВУКА СМОТРЕТЬ - СУПЕР!
Комментатор, просто мажор с "Горбатой горы"...
Тьфу...мерзость..
Я бы ему лицо разбил..
zemljanka 15 июля 2018 | 19:04
putin_itogy: Горбатая гора - шедевр.
Ласково Вы его - мажор.
Болею за хорватов. Но победят французы. Если Гризмана не вырубят...
Нестор судит толково.
riots 15 июля 2018 | 18:50
Нонсенс - хорваты играют лучше и при этом проигрывают.
putin_itogy 15 июля 2018 | 18:59
Дальше можно не смотреть.
Финал предопределён.
Опасающийся пули снайпера одиночки, тушующийся путин, вручит кубок счастливому Макрону, вместе с его бабушкой, и все разойдутся по своим квартирам.
Многоходовочник вова, будет думать что всё правильно прошло,
и смягчение санкций неизбежно.
Как перевыборы в марте.
Ничего футбольного - чистая политика.
greeg1 15 июля 2018 | 19:00
Братушки!! Да привяжите свои руки к торсу. Вы ими уже вторую игру портите.
ne86 15 июля 2018 | 19:02
Зомбоящик - чемпион.