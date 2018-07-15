В двух американских штатах может быть опасно заказывать еду в Макдональдсах – предупреждает Роспотребнадзор
В Иллинойсе и Айове зарегистрировано более ста случаев заболеваний, по предварительным данным, вызванных употреблением салатов из Макдональдса. Российское ведомство предлагает учитывать эту информацию при организации поездок в США.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oleg_kievlyanin 15 июля 2018 | 18:41
Судя по всему в Роспотребнадзора знают о чем говорят. :-((. Наверняка.
За базар отвечают.
olegleon 15 июля 2018 | 18:46
oleg_kievlyanin: а то что это заявил ЦКЗ США это для Вас тоже "базар"?
alexisgross072018 15 июля 2018 | 18:53
olegleon: А что заявило министерство внутренних дел США о случаях отравления шаурмой в Московии ? При сроках оформления виз в США это новость ни о чем ;))
olegleon 15 июля 2018 | 18:56
alexisgross072018: тебе виза нужна? у многих она есть. и обязанность РПН проинформировать людей.
" McDonald's said it had pulled the salads out of "an abundance of caution, " from restaurants that received shipments from a supplier that had distributed the salads to restaurants in Iowa and Illinois. The 3,000 restaurants are located in: Illinois, Iowa, Indiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, Minnesota, Nebraska, South Dakota, Montana, North Dakota, Kentucky, West Virginia and Missouri.
The Centers for Disease Control and Prevention said in June that it was investigating a multistate outbreak of cyclosporiasis linked to vegetable trays made by Del Monte Fresh Produce N.A. Inc."
alexisgross072018 15 июля 2018 | 19:12
olegleon: У меня с этим проблем нет 4)) Вот в Штатах кроме как этой тошниловке для ленивых и толстых перекусить не где ?:))
Единственно что смущает это слишком большой разброс по штатам
olegleon 15 июля 2018 | 19:19
alexisgross072018: вот для таких и дублируют предупреждение. не все же сообщения ЦКЗ читают. хотя Макдональдс быстро отреагировал и убрал из продажи потенциально опасный продукт.
но реакция тут хохлотроллей просто потрясает
alexisgross072018 15 июля 2018 | 19:31
olegleon: Ну понеслось рашкованское говно по трубам ;)) В Праге нет проблем с визами в США, я не руссо-туристо с мозгами улитки - только рашкованы перелетев через Атлантику пойдут в Мак ;)) Хотя они это делают в большинстве стран мира. А вечный отсыл к украинцам тем более выдает всю ущербность этой породы холопов и смердов ;))
kolenval99 15 июля 2018 | 19:30
olegleon: Молодец, копипастить научился. Заметка позавчерашняя, сообщает ВСЕМ что компания уже изъяла подозрительные салаты.
О чём теперь кудахчет роспозор и ты вместе с ним?
fig__vvam 15 июля 2018 | 18:54
olegleon: Ешь твою мать, нечем оказывается Роспотребнакдзору в России заняться. Полное совершенство настало, осталось только за санитарией в США следить.
Совсем одурели уже в своем антиамериканском рвении.
В России детей отрапвленнывх не успевают из детских лагерей в больницы отправлять, но эти пидорасы за Макдональдсонами в США следят. о сообщениям американских СМИ.
Уникальные идиоты в Роспотребнадзоре служат.
ze_danil 15 июля 2018 | 18:57
fig__vvam: Уникальные идиоты в Роспотребнадзоре служат.
___________________________
зато верные и с влажными тёплыми языками
lenin3 15 июля 2018 | 18:47
oleg_kievlyanin: дык,Роспотребпозору главное на Поганую Омерику тявкнуть,не замечая бревна у себя.За это и зарплату получают...
zorkin75 15 июля 2018 | 18:48
oleg_kievlyanin: У Роснепотребпозора каждое лето в пионерлагерях детей травят сотнями,но это детали-главное вражинную пищу вовремя заклеймить,чисто по патриотически не срам умирать от дезентерии от российского пищеблока,чем от вражинного пиндосского Мальдональдса.
gordy 15 июля 2018 | 18:57
Роспотребнадор смотрит по сторонам, а надо бы себе под ноги?
olegleon 15 июля 2018 | 18:50
oleg_kievlyanin: "McDonald’s Pulls Salads From 3,000 Restaurants Amid Cyclospora Illnesses
Updated July 13, 2018 9:06 p.m. ET
McDonald’s Corp. removed salads from 3,000 restaurants in 14 states after the products were linked to gastrointestinal illnesses in Iowa and Illinois."
на дату посмотри.
oleg_kievlyanin 15 июля 2018 | 19:21
olegleon: //на дату посмотри//
Посмотрел. Ничего удивительного. Пятница, 13-е.
neyexo 15 июля 2018 | 18:41
Зато в России безопасная шаурма
volkov_25 15 июля 2018 | 18:44
neyexo: шаурма кис-кис и гав-гав
lawyer12 15 июля 2018 | 18:52
На территории всей РФ опасно что-либо заказывать, увлекательный квест найди кишечную палочку и не сдохни от пальмового масла...
srk2658lu 15 июля 2018 | 18:53
Роспотребнадзор в Расее разобраться не может с нарушениями, а лезет в США?
Вашу мать!
molchun 15 июля 2018 | 18:54
Отравления начались после того, как Роспотребнадзор сунул свой нос в американские салаты.
bugsy 15 июля 2018 | 18:55
Хорошо хоть росзапретнадзор заботится о здоровье американцев. Пусть покупают наши сыроподобные продукты, полгода и ни какая отрава не страшна
sproter 15 июля 2018 | 18:58
За своей шаурмятиной следите, клоуны.
olegleon 15 июля 2018 | 18:59
ну всё. все хохлотролли собрались тут. ну да, ведь футбол то не смотрят, т.к. поддерживают бойкот, к которому Порошенко призвал )))
aleksei123m 15 июля 2018 | 19:00
Предупреждают, что завезли "новичок"?
Ну, до всего российским ведомствам есть дело, кроме собственной страны.
nikmart001 15 июля 2018 | 19:02
Правильно предупреждают, у них там было массовое отравление в этих забегаловках.
i_c_e 15 июля 2018 | 19:18
Спасибо Роспотребнадзору за внимательное отношение к качеству салатов в Иллинойсе и Айдахо.
А как там в Манипуре? Можно на базаре ласси пить?
hiryrg 15 июля 2018 | 19:19
Я жру там - и что с того?
oleg_kievlyanin 15 июля 2018 | 19:23
Не ходите дети в Айову гулять.
proxozhij 15 июля 2018 | 19:24
В семидесяти российских городах вообще опасно рот открывать. Надо это развесить прямо в роддомах, чтобы впитывали с молоком матери.
kaplan911 15 июля 2018 | 19:25
Идиёты.
Каждый день из каждого утюга в рашке КРИЧАТ об отравлениях, просят
подаяний на лечение ДЕТЯМ....а эти БЕСЫ наивным и недалёким россиянам
внушают, что в США тоже не сладко.
Бляха муха, России до США как до Луны пешком!!!
В том числе и по качеству питания.
stanislav1975 15 июля 2018 | 19:38
Надеюсь, ни один Пехтин не пострадал?