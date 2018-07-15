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18:38, 15 июля 2018

В двух американских штатах может быть опасно заказывать еду в Макдональдсах – предупреждает Роспотребнадзор

В Иллинойсе и Айове зарегистрировано более ста случаев заболеваний, по предварительным данным, вызванных употреблением салатов из Макдональдса. Российское ведомство предлагает учитывать эту информацию при организации поездок в США.

Комментарии

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oleg_kievlyanin 15 июля 2018 | 18:41

Судя по всему в Роспотребнадзора знают о чем говорят. :-((. Наверняка.
За базар отвечают.

olegleon 15 июля 2018 | 18:46

oleg_kievlyanin: а то что это заявил ЦКЗ США это для Вас тоже "базар"?

alexisgross072018 15 июля 2018 | 18:53

olegleon: А что заявило министерство внутренних дел США о случаях отравления шаурмой в Московии ? При сроках оформления виз в США это новость ни о чем ;))

olegleon 15 июля 2018 | 18:56

alexisgross072018: тебе виза нужна? у многих она есть. и обязанность РПН проинформировать людей.
" McDonald's said it had pulled the salads out of "an abundance of caution, " from restaurants that received shipments from a supplier that had distributed the salads to restaurants in Iowa and Illinois. The 3,000 restaurants are located in: Illinois, Iowa, Indiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, Minnesota, Nebraska, South Dakota, Montana, North Dakota, Kentucky, West Virginia and Missouri.

The Centers for Disease Control and Prevention said in June that it was investigating a multistate outbreak of cyclosporiasis linked to vegetable trays made by Del Monte Fresh Produce N.A. Inc."

alexisgross072018 15 июля 2018 | 19:12

olegleon: У меня с этим проблем нет 4)) Вот в Штатах кроме как этой тошниловке для ленивых и толстых перекусить не где ?:))
Единственно что смущает это слишком большой разброс по штатам

olegleon 15 июля 2018 | 19:19

alexisgross072018: вот для таких и дублируют предупреждение. не все же сообщения ЦКЗ читают. хотя Макдональдс быстро отреагировал и убрал из продажи потенциально опасный продукт.
но реакция тут хохлотроллей просто потрясает

alexisgross072018 15 июля 2018 | 19:31

olegleon: Ну понеслось рашкованское говно по трубам ;)) В Праге нет проблем с визами в США, я не руссо-туристо с мозгами улитки - только рашкованы перелетев через Атлантику пойдут в Мак ;)) Хотя они это делают в большинстве стран мира. А вечный отсыл к украинцам тем более выдает всю ущербность этой породы холопов и смердов ;))

kolenval99 15 июля 2018 | 19:30

olegleon: Молодец, копипастить научился. Заметка позавчерашняя, сообщает ВСЕМ что компания уже изъяла подозрительные салаты.
О чём теперь кудахчет роспозор и ты вместе с ним?

fig__vvam 15 июля 2018 | 18:54

olegleon: Ешь твою мать, нечем оказывается Роспотребнакдзору в России заняться. Полное совершенство настало, осталось только за санитарией в США следить.
Совсем одурели уже в своем антиамериканском рвении.
В России детей отрапвленнывх не успевают из детских лагерей в больницы отправлять, но эти пидорасы за Макдональдсонами в США следят. о сообщениям американских СМИ.
Уникальные идиоты в Роспотребнадзоре служат.

ze_danil 15 июля 2018 | 18:57

fig__vvam: Уникальные идиоты в Роспотребнадзоре служат.
___________________________

зато верные и с влажными тёплыми языками

(комментарий скрыт)

lenin3 15 июля 2018 | 18:47

oleg_kievlyanin: дык,Роспотребпозору главное на Поганую Омерику тявкнуть,не замечая бревна у себя.За это и зарплату получают...

zorkin75 15 июля 2018 | 18:48

oleg_kievlyanin: У Роснепотребпозора каждое лето в пионерлагерях детей травят сотнями,но это детали-главное вражинную пищу вовремя заклеймить,чисто по патриотически не срам умирать от дезентерии от российского пищеблока,чем от вражинного пиндосского Мальдональдса.

gordy 15 июля 2018 | 18:57

Роспотребнадор смотрит по сторонам, а надо бы себе под ноги?

olegleon 15 июля 2018 | 18:50

oleg_kievlyanin: "McDonald’s Pulls Salads From 3,000 Restaurants Amid Cyclospora Illnesses
Updated July 13, 2018 9:06 p.m. ET

McDonald’s Corp. removed salads from 3,000 restaurants in 14 states after the products were linked to gastrointestinal illnesses in Iowa and Illinois."

на дату посмотри.

oleg_kievlyanin 15 июля 2018 | 19:21

olegleon: //на дату посмотри//
Посмотрел. Ничего удивительного. Пятница, 13-е.

neyexo 15 июля 2018 | 18:41

Зато в России безопасная шаурма

volkov_25 15 июля 2018 | 18:44

neyexo: шаурма кис-кис и гав-гав

lawyer12 15 июля 2018 | 18:52

На территории всей РФ опасно что-либо заказывать, увлекательный квест найди кишечную палочку и не сдохни от пальмового масла...

srk2658lu 15 июля 2018 | 18:53

Роспотребнадзор в Расее разобраться не может с нарушениями, а лезет в США?
Вашу мать!

molchun 15 июля 2018 | 18:54

Отравления начались после того, как Роспотребнадзор сунул свой нос в американские салаты.

bugsy 15 июля 2018 | 18:55

Хорошо хоть росзапретнадзор заботится о здоровье американцев. Пусть покупают наши сыроподобные продукты, полгода и ни какая отрава не страшна

sproter 15 июля 2018 | 18:58

За своей шаурмятиной следите, клоуны.

olegleon 15 июля 2018 | 18:59

ну всё. все хохлотролли собрались тут. ну да, ведь футбол то не смотрят, т.к. поддерживают бойкот, к которому Порошенко призвал )))

aleksei123m 15 июля 2018 | 19:00

Предупреждают, что завезли "новичок"?
Ну, до всего российским ведомствам есть дело, кроме собственной страны.

nikmart001 15 июля 2018 | 19:02

Правильно предупреждают, у них там было массовое отравление в этих забегаловках.

i_c_e 15 июля 2018 | 19:18

Спасибо Роспотребнадзору за внимательное отношение к качеству салатов в Иллинойсе и Айдахо.
А как там в Манипуре? Можно на базаре ласси пить?

hiryrg 15 июля 2018 | 19:19

Я жру там - и что с того?

oleg_kievlyanin 15 июля 2018 | 19:23

Не ходите дети в Айову гулять.

proxozhij 15 июля 2018 | 19:24

В семидесяти российских городах вообще опасно рот открывать. Надо это развесить прямо в роддомах, чтобы впитывали с молоком матери.

kaplan911 15 июля 2018 | 19:25

Идиёты.
Каждый день из каждого утюга в рашке КРИЧАТ об отравлениях, просят
подаяний на лечение ДЕТЯМ....а эти БЕСЫ наивным и недалёким россиянам
внушают, что в США тоже не сладко.
Бляха муха, России до США как до Луны пешком!!!
В том числе и по качеству питания.

stanislav1975 15 июля 2018 | 19:38

Надеюсь, ни один Пехтин не пострадал?

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