Президент США Трамп направился в  Хельсинки, где завтра должна состояться его встреча с российским лидером Путиным

Президент США Дональд Трамп направился в Хельсинки, где завтра должна состояться его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Скай-Ньюз. Он показал, как в Шотландии кортеж американского лидера направляется от гольф-курорта, принадлежащего Трампу, в аэропорт.

Владимир путин, как ожидается, прибудет в Хельсинки завтра.