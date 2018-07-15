Президент США Трамп направился в Хельсинки, где завтра должна состояться его встреча с российским лидером Путиным
Президент США Дональд Трамп направился в Хельсинки, где завтра должна состояться его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Скай-Ньюз. Он показал, как в Шотландии кортеж американского лидера направляется от гольф-курорта, принадлежащего Трампу, в аэропорт.
Владимир путин, как ожидается, прибудет в Хельсинки завтра.
Комментарии9
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vasyakirin 15 июля 2018 | 18:48
завтра будет явление, на лабутенах и с опозданием,,,
ramun 15 июля 2018 | 18:52
vasyakirin: А вот за опоздание будем посмотреть
minerr 15 июля 2018 | 19:27
ramun: Начальство не опаздывает. Агент "Рыжий" подождёт.
dorin1987 15 июля 2018 | 19:05
vasyakirin: Наконец-то царек РФ выклянчил фоточку с трампнашем! Интересно, симонян машину заправила, что бы кататься с пиндосским флагом?
aleksandr39 15 июля 2018 | 19:24
vasyakirin: " лидер " это в смысле сам себя назначил ?
hastings 15 июля 2018 | 18:51
Обходит свои владения.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 19:02
Так у Трампа и в Шотландии свой гольф-клуб есть? Однако )
vasyakirin 15 июля 2018 | 19:18
liquidsky__: За то у путина есть баксы и ГКО, а у трампа ни рубля ни акций Газпрома...
zolingen 15 июля 2018 | 19:42
Когда коту ну уж совсем делать нечего, он направляется в Хельсинки.