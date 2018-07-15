Хорваты сравняли счет в финальном матче чемпионата мира по футболу. Счет 1:1
В Лужниках встречаются команды Хорватии и Франции. Встреча проходит на столичном стадионе Лужники. Арена заполнена, как и фан-зона на Воробьевых горах. По данным ВЦИОМ, за финальным матчем Чемпионата мира сегодня наблюдают около 60% жителей страны
Комментарии4
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liquidsky__ 15 июля 2018 | 18:31
Красавчеги!
sanisan 15 июля 2018 | 18:41
Лучший чемпионат мира, самый результативный финал.
na555 15 июля 2018 | 18:35
Счет 1-1, а оба гола забили хорваты.
skkull 15 июля 2018 | 18:39
Пизда хорватушкам...