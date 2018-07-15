Хорваты сравняли счет в  финальном матче чемпионата мира по футболу. Счет 1:1

В Лужниках встречаются команды Хорватии и Франции. Встреча проходит на столичном стадионе Лужники. Арена заполнена, как и фан-зона на Воробьевых горах. По данным ВЦИОМ, за финальным матчем Чемпионата мира сегодня наблюдают около 60% жителей страны