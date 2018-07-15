На Москву надвигаются гроза и град. По прогнозам синоптиков – до 10 вечера
Также ожидается усиление ветра, местами гроза. По словам синоптиков, футболистам сборной Франции и Хорватии предстоит играть не только при 26 градусах, но и возможно, при ливне.
Комментарии2
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greeg1 15 июля 2018 | 18:13
ЧК не дремлет.
kamen_12 15 июля 2018 | 18:21
greeg1: У либерастов обострение, сестра колит уже второй укол.