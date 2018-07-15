Бизнес-джет, на котором патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург, может принадлежать «Русской медной компании»
Бизнес-джет, на котором патриарх Кирилл на этой неделе прилетел в Екатеринбург, может принадлежать «Русской медной компании». Ее основного акиоцнера – предпринимателя Игоря Алтушкина — называют православным меценатом.
Выход патриарха Кирилла на трап роскошного бизнес-джета «Embraer Legacy 600» привлек внимание журналистов в аэропорту Екатеринбурга. Как пишет издание The Bell один полет на таком самолете стоит более десяти тысяч долларов. Не удивительно, что транспорт, на котором глава РПЦ добирался на православный фестиваль «Царские дни», вызвал немало вопросов в соцсетях. Пресс-секретарь патриарха Александр Волков поспешил отметить, что борт церкви не принадлежит: для подобных визитов его как правило предоставляют некие предприниматели. Он предположил, что глава РПЦ мог бы летать и регулярными рейсами, но это также вызвало бы критику. «Летел бы в бизнес-классе – сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономе – сказали бы «показуха» — считает пресс-секретарь.
Несмотря на то, что имя благодетеля так и не было названо, The Bell выяснило, что самолет принадлежит «Русской медной компании» — на это указывает регистрационный номер бизнес-джета. Кроме того, сервисы, отслеживающие полеты самолетов, свидетельствуют о том, что именно этот «Embrayer Legacy» накануне визита патриарха улетал из Екатеринбурга в Москву, а затем вернулся обратно.
Главный держатель акций «Русской медной компании» – Игорь Алтушкин – которого называют православным меценатом. По данным The Bell, миллиардер, входящий в четвертый десяток списка российского Forbes, спонсирует строительство храмов и является учредителем благотворительного фонда, который сотрудничает с Русской православной церковью.
В апреле прошлого года СМИ сообщали, что патриарх летал на бизнес-джете в Санкт-Петербург. В 2012 году широко обсуждалась фотография главы РПЦ с люксовыми часами Breguet за 30 тысяч долларов.
Комментарии6
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ura_123 15 июля 2018 | 18:15
Президент Хорватии прилетела в Москву на чартере...Вместе с согражданами.
vasyakirin 15 июля 2018 | 18:24
ura_123: Обворовать своих работяг, богоугодное дело?
А потом через РПЦ уйти от налогов, еще раз обворовав бюджетников!
danko1 15 июля 2018 | 18:25
ura_123: Ну не может этот нанопыльный гэбэшник летать с простыми людьми.
Ведь много правды этот лжец может о себе услышать.
Да и не чину этому обладателю злата и недвижимости с простыми смертными летать.
Заповеди не для сатанистов писаны.
olegleon 15 июля 2018 | 18:26
ura_123: прилетела лично, чтобы поддержать бойкот, к которому призывал Пётр Порошенко.
также бойкот лично поддерживает президент Франции
fig__vvam 15 июля 2018 | 18:22
Православные меценаты, как правило, плохо кончают.
Где сейчас предыдущий главный православный меценат - банкир Пугачев?
Проворовался и сбежал.
Теперь клянет Путина как может. Говорит, что ограбили его\\
. Он мне рассказывал такую историю, когда они с канцлером Германии Герхардом Шредером куда-то ездили, я помню даже куда – в Лавру. Их там разгоняли дубинками, человек около 50 тысяч. Он говорит: "Их там лупят, а они мне руки целуют. А ты мне рассказываешь о какой-то демократии. Бред это все, я понимаю, чего они хотят", – отметил Пугачев.
croaker 15 июля 2018 | 18:25
Истинно верующий человек должен понимать, что грехи прощает Господь, а не патриарх Кирилл, и истинное раскаяние, а не строительство молельных домов для расширения бизнеса РПЦ.