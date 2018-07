Бизнес-джет, на котором патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург, может принадлежать «Русской медной компании»

Бизнес-джет, на котором патриарх Кирилл на этой неделе прилетел в Екатеринбург, может принадлежать «Русской медной компании». Ее основного акиоцнера – предпринимателя Игоря Алтушкина — называют православным меценатом.

Выход патриарха Кирилла на трап роскошного бизнес-джета «Embraer Legacy 600» привлек внимание журналистов в аэропорту Екатеринбурга. Как пишет издание The Bell один полет на таком самолете стоит более десяти тысяч долларов. Не удивительно, что транспорт, на котором глава РПЦ добирался на православный фестиваль «Царские дни», вызвал немало вопросов в соцсетях. Пресс-секретарь патриарха Александр Волков поспешил отметить, что борт церкви не принадлежит: для подобных визитов его как правило предоставляют некие предприниматели. Он предположил, что глава РПЦ мог бы летать и регулярными рейсами, но это также вызвало бы критику. «Летел бы в бизнес-классе – сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономе – сказали бы «показуха» — считает пресс-секретарь.

Несмотря на то, что имя благодетеля так и не было названо, The Bell выяснило, что самолет принадлежит «Русской медной компании» — на это указывает регистрационный номер бизнес-джета. Кроме того, сервисы, отслеживающие полеты самолетов, свидетельствуют о том, что именно этот «Embrayer Legacy» накануне визита патриарха улетал из Екатеринбурга в Москву, а затем вернулся обратно.

Главный держатель акций «Русской медной компании» – Игорь Алтушкин – которого называют православным меценатом. По данным The Bell, миллиардер, входящий в четвертый десяток списка российского Forbes, спонсирует строительство храмов и является учредителем благотворительного фонда, который сотрудничает с Русской православной церковью.

В апреле прошлого года СМИ сообщали, что патриарх летал на бизнес-джете в Санкт-Петербург. В 2012 году широко обсуждалась фотография главы РПЦ с люксовыми часами Breguet за 30 тысяч долларов.