В Хельсинки прошла акция протеста в предверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней звучали слова в поддержку Олега Сенцова.

Активисты прошли маршем по центру Хельсинки к Сенатской площади, где провели митинг под лозунгом «Хельсинки за права человека». Среди множества плакатов несколько были посвящены Олегу Сенцову — «Free Sentsov», на них был портрет осужденного в России по обвинению в терроризме — фотография за решеткой тюрьмы. Участники акции призвали освободить Олега Сенцова и надеются, что перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа власти их услышат, сказала в интервью «Эху» Евгения Литвинова.

Светлана Уткина рассказала, что активистов, которые выступают в поддержку Олега Сенцова задержали при въезде в Хельсинки.

На митинге призывали власти ЕС гуманно относиться к беженцам и не высылать мигрантов, просили остановить войну в Сирии, выступали против расизма и дискриминации.

Полиция не вмешивалась в ход проведения акции, плакаты не проверяли, никого не задерживали, ограждений на площади не устанавливали. МВД Хельсинки серьезно усилило меры безопасности в преддверии встречи президентов России и США. Однако жизни города это не мешает, силовиков в центре нет, обычных прохожих не досматривают. К переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа уже все готово.

Американский президент прилетит в Хельсинки сегодня, российского лидера ждут в понедельник.