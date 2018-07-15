Глава российского Минфина назвал совпадением запуск пенсионной реформы в день страта Чемпионата мира по футболу
По словам Антона Силуанова, правительство ничего не подгадывало.
Изначально правительство собиралось выйти с предложением о повышении пенсионного возраста несколько раньше, чем получилось в итоге. Некоторые моменты пришлось дорабатывать, но никакой подгонки под старт чемпионата не было, заверил Антон Силуанов в эфире программы «Познер». Она уже вышла в восточных регионах страны, в столице передачу покажут сегодня вечером.
По словам министра, вопрос о повышении пенсионного возраста поднимал по крайней мере десять лет назад тогдашний глава Минфина Алексей Кудрин. При этом тема обсуждалась очень долго из-за ее чувствительности. Силуанов добавил, что в долгосрочной перспективе «ничего хорошего при неизменности этой системы не будет». Главу Минфина цитирует РБК.
Премьер Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России 14 июня, в день открытия Чемпионата мира по футболу. Возраст выхода на пенсию будут повышать поэтапно в течение следующих 15 лет.
Согласно предложениям правительства, возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин – 63 года.
Комментарии8
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odobryam_s 15 июля 2018 | 18:08
А к послевыборному времени тоже не подгадывали? Что-то до "выборов" один за другим блеяли что "не рассматривается, не планируется, не обсуждается".... Вот и верь этим мразям.....
chnch 15 июля 2018 | 18:09
А в чём новость? В том, что очередной чиновник в очередной раз сбрехал?
anticolonel 15 июля 2018 | 18:26
chnch: Да ладно вам, может, первый раз в жизни человек правду говорит, а вы...
ze_danil 15 июля 2018 | 18:11
а почему не написали что Силуанов пригрозил снижением пенсий если не будет повышен пенсионный возраст?
fig__vvam 15 июля 2018 | 18:13
Глава российского Минфина назвал совпадением запуск пенсионной реформы в день стаРта Чемпионата мира по футболу
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Долго, однако, они этого совпадения случайного ждали.
А подождать еще месяцок, если уж так случайно получилось не могли никак?\
Ну вот завтра бы и объявили.
Что так невтерпеж уж замуж стало?
valia47 15 июля 2018 | 18:19
Ясное дело, что случайно. Доказать-то невозможно обратное. Ясно, что это случайно не могло быть перед 18 марта.
jetsam 15 июля 2018 | 18:23
тогда и отравление скрипалей и бомжей - чисто случайное. не к чемпионату.
и 4х-летие mh17 и суда.
*любой крик про "англичанка отравила" или "укры сбили"
- считается спец.попыткой замолчать пенсионную реформу!
давайте пригожинские - выкладывайте свои карты...
balamuto 15 июля 2018 | 18:29
На слова Силуанова, страна и народ должны отреагировать салютом и бараньим барабанным боем...однозначно.
Но страна смотрит финал по зомбоящику, ей не до пенсии.