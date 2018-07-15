Глава российского Минфина назвал совпадением запуск пенсионной реформы в день страта Чемпионата мира по футболу

По словам Антона Силуанова, правительство ничего не подгадывало.

Изначально правительство собиралось выйти с предложением о повышении пенсионного возраста несколько раньше, чем получилось в итоге. Некоторые моменты пришлось дорабатывать, но никакой подгонки под старт чемпионата не было, заверил Антон Силуанов в эфире программы «Познер». Она уже вышла в восточных регионах страны, в столице передачу покажут сегодня вечером.

По словам министра, вопрос о повышении пенсионного возраста поднимал по крайней мере десять лет назад тогдашний глава Минфина Алексей Кудрин. При этом тема обсуждалась очень долго из-за ее чувствительности. Силуанов добавил, что в долгосрочной перспективе «ничего хорошего при неизменности этой системы не будет». Главу Минфина цитирует РБК.

Премьер Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России 14 июня, в день открытия Чемпионата мира по футболу. Возраст выхода на пенсию будут повышать поэтапно в течение следующих 15 лет.

Согласно предложениям правительства, возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин – 63 года.