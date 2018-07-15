Стартовал финальный матч чемпионата мира по футболу
Только что стартовал финальный матч чемпионата мира по футболу. В Лужниках встречаются команды Хорватии и Франции. Болельщики еще за час до финального матча до отказа заполнили фан-зону на Воробьевых горах. Люди, которые надеются на этой площадки посмотреть встречу сборных Франции и Хорватии, продолжают прибывать. Букмекеры ожидают победы Франции в стартовавшем финальном матче Чемпионата мира. Об этом ранее сообщил агентству ТАСС президент компании Бинго-Бум Константин Макаров. Телетрансляцию матча ведет канал Росия-1.
Комментарии18
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skkull 15 июля 2018 | 18:03
Ща какой-нибудь негр с навеса закатит..
patrikk_1 15 июля 2018 | 18:05
Стартовал финальный матч чемпионата мира по футболу...
Дайте в рот гитлеровским прихвостням.
polikarpich 15 июля 2018 | 18:08
patrikk_1: Завали хлебало, педрило!
Так понимаешь?
liquidsky__ 15 июля 2018 | 18:12
polikarpich: "Завали хлебало, педрило! "
Речь истинного либерала и демократа )
polikarpich 15 июля 2018 | 18:16
liquidsky__: Я в чём-то не прав? В том, что этот "путрик" - гомосек и пропагандирует это? Или в том, что с ним нужно только на его языке общаться?
patrikk_1 15 июля 2018 | 18:19
Счёт открыт, Слава Украине!
liquidsky__ 15 июля 2018 | 18:29
polikarpich: Аргументированно выбить почву у оппонента из под ног, на мой взгляд, куда более достойно чем сыпать недоказанными оскорблениями. Но у вас, демократов, видно другие представления о интеллектуальном превосходстве.
eternity88 15 июля 2018 | 18:25
patrikk_1: ой ну и мразь же ты блевотная. братья-славяне (а в твоей помоечной версии реальности - "гитлеровские прихвостни") в отборочной группе к ЧЕ-2008 без всякой для себя надобности высадили англичан, чтобы Россия в финальный турнир вышла, где потом впервые в своей новой истории до полуфинала дошли, а ты все гнилую совковую блевотину обсасываешь и отрыгиваешь.
olegleon 15 июля 2018 | 18:15
skkull: президернты Франции и Хорватии лично прилетели в Москву, чтобы поддержать бойкот ЧМ, к которому призывал Пётр Порошенко.
skkull 15 июля 2018 | 18:18
olegleon: " Миротворец" по ним плачет...или Педя, как истиный какол зассыт? Ваши ставки?
vilingrad 15 июля 2018 | 18:05
Черчесов сидит на трибуне и с горечью думает: "Жаль, что Путин не настолько всемогущ! Или не настолько богат..."
skkull 15 июля 2018 | 18:08
vilingrad: Почему, как не хрюохол, так идиот?
Млять, ну откуда в укродупе столько мудаков?
olegleon 15 июля 2018 | 18:10
skkull: это "майдан головного мозга". не лечится
liquidsky__ 15 июля 2018 | 18:24
skkull: Недонация такая...ущербная, у них сверхзадача не чтоб своим хорошо было, а другим плохо.
master_superanalitik 15 июля 2018 | 18:07
Не важно кто победит в финальном матче, главное, что Россия уже победила. Только Российская Империя - это гарантия мира во всем мире!
raffal 15 июля 2018 | 18:16
master_superanalitik: Только Российская Империя...
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Это ИГРА! Только ИГРА. ИГРА ногами в мяч. А "российская империя" испустила дух более ста лет назад.И уже более четверти века нет и советской империи.
Если это: "российская империя - это гарантия мира во всем мире!" попытка прикола, то не смешно. А если всерьёз...то, как любит говорить шеф Эхо Москвы, "аптека за углом".
liquidsky__ 15 июля 2018 | 18:08
Поставил пару пенсий на хорватов чисто из принципа, шансы у сборной Африки, к сожалению, выше.
mozhem_povtorit 15 июля 2018 | 18:14
Ботокса показали, щеки как у хомяка