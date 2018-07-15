Только что стартовал финальный матч чемпионата мира по футболу. В Лужниках встречаются команды Хорватии и Франции. Болельщики еще за час до финального матча до отказа заполнили фан-зону на Воробьевых горах. Люди, которые надеются на этой площадки посмотреть встречу сборных Франции и Хорватии, продолжают прибывать. Букмекеры ожидают победы Франции в стартовавшем финальном матче Чемпионата мира. Об этом ранее сообщил агентству ТАСС президент компании Бинго-Бум Константин Макаров. Телетрансляцию матча ведет канал Росия-1.