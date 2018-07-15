В Конституцию Кубы будут внесены поправки, официально признающие право на частную собственность
Как сообщает ВВС, по всей вероятности, они будут приняты уже через неделю. Нынешняя конституция Кубы действует с 1976 года, она предусматривает полный запрет на частную собственность и занятия бизнесом. Впрочем, на деле эти нормы не работают.
Комментарии11
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testmeter 15 июля 2018 | 17:39
Все, прощай немытая Россия...
Заканчивается полвека коммунистического морока
master_superanalitik 15 июля 2018 | 17:44
testmeter:
Нам тоже следует внести поправки в конституцию, гарантирующую возрождение Монархии в России. Руководителя государства должен выбирать сам Бог, а не какой-то там не понятный народ.
mews Михаил Степанцов 15 июля 2018 | 18:14
testmeter, да как-то особых отношений Кубы с Россией я не наблюдал. Наше влияние состоит только в парке автомобилей, которые кубинцы десятилетиями холят и лелеют (выпуска до 1960 - американские, выпуска 1960-1990 - советские). Самые широкие туристические и экономические связи - с Канадой. Китай туда сунулся, как и всюду. А мы для них - далекая загадочная страна, с 1991 года почти тридцать лет прошло, если кто забыл.
vpu2011 15 июля 2018 | 17:50
Несчастная страна. Годы диктатуры коммунистических подонков при собействии русских привели кубинцев к полному обнищанию и унижению.
Моя сестра с семьёй, ещё при Обаме (вот при всей никчёмности личности Барака, за налаживание контактов с Кубой ему можно памятник поставить, теперь Трамп откатил назад это дело, опять у них жопа будет,) когда появилась возможность, поехала с семьёй отдыхать в Кубу. Она рассказала, как они, американцы, пытались дать хорошие чаевые персоналу долларами. Люди отказывались брать и просили старые вещи: полотенца, взрослую или детскую одежду, предметы быта - что угодно. Сестра пожалела, что они с мужем не взяли лишний чемодан набитый тряпьём - это там было дороже денег. За десятки лет русские и местные комуняки довели страну до состояния, когда за деньги нечего стало покупать, когда люди радуются и благодарят как благодетелей за любые ненужные, вещи. Потребуется не один десяток лет, чтобы исправить ущерб нанесённый дружбой с русскими.
chapter_2 15 июля 2018 | 18:00
vpu2011: Надеюсь, что якобы свободная Куба, станет по настоящему Свободной.
vpu2011 15 июля 2018 | 18:10
chapter_2: Евреев Моисей водил по пустыне 40 лет; пока не умерли все, кто родился в рабстве.
Коммуняки вели Кубу к светлому будущему почти 60 лет; там уже не осталось тех, кто бы помнил свободную жизнь.
Учитывая специфику региона, даже не знаю что кубинцам потребуется сделать чтобы стать свободными и сколько десятилетий на это уйдёт; даже если они завтра на главных площадях повесят всех своих коммунистических правителей.
mews Михаил Степанцов 15 июля 2018 | 18:10
vpu2011, я не знаю, куда поехала отдыхать Ваша сестра и почему она пыталась на Кубе давать чаевые долларами.
Куба страна бедная, но не нищая. Хождение доллара там не совсем запрещено, но строго регламентировано и обложено "штрафом" в 10%. Поэтому мы даже и не пытались платить там долларами. Оплату евро или конвертируемыми песо ("куками") - фактически эквивалентом доллара, но эмитируемым кубинским банком - принимают, равно как и чаевые. Потому что за "куки" (в которые евро превращается легким движением руки) можно спокойно купить любой товар. Не то что бы там широчайший выбор, но и просить старые вещи вместо чаевых в нормальной валюте (???) никому в голову не приходит, да и зачем?
Большинство недостающих товаров (социалистическая "экономика"-то действует, дефицит!) ввозится из Канады, с которой у Кубы совершенно нормальные отношения. Экскурсовод не скрывая упоминал недостатки существующей экономической системы, и такое ощущение, что ее смена пошла уже сейчас, не дожидаясь смены основного закона.
Так что не переживайте за Кубу, переживайте за Гаити - дружба с кем там нанесла ущерб?
vpu2011 15 июля 2018 | 18:12
mews: Ты, шваль пригожинская, чтобы всю оставшуюся жизнь вместе со всеми своими родными и близкими жил таким не нищим, как живут кубинцы.
mews Михаил Степанцов 15 июля 2018 | 18:22
vpu2011, ты, хамло, сначала почитай мои комментарии.
А на Кубе я был в январе этого года. И, в отличие от некоторых, посещая другую страну я стараюсь не тусоваться на групповых экскурсиях/шоп-турах, а общаться с местными.
Что касается того, как бы я жил, меня и бедность не устраивает. Но бедный и нищий - разные вещи. Кубинцы что, не работают, сидят и ждут подачек - неизвестно только от кого?
И по фактам, пожалуйста. Экскурсоводы, таксисты, горничные, частные торговцы спокойно принимали оплату неамериканской валютой или "куками". На "куки" можно купить всё. "Березки" у нас помните?
Что не так делала Ваша сестра? Она не знала про запрет долларов?
len56 15 июля 2018 | 17:54
Эх,Федя,Федя....Какие речуги толкал по 5 часов! Чуть мировая война из-за этой помойки на острове не началась!...Какие песни в совке слагали про этих дебилов...
Вот так кончаются истерики про "революцию и свободу".
(ну и танцы,конечно....ведь миллиарды долларов Путин простил этим уродам...как и арабским "друзьям",как и африканским людоедам...)
oneoretwo 15 июля 2018 | 17:55
...у плешивого тож много чего хорошего понаписано, да толку то ?
...как и кем исполнятся будет, контролироваться...