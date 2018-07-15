В Новосибирске четыре подростка госпитализированы с признаками отравления курительными смесями
Самому младшему из них 10 лет. Один из подростков в тяжелом состоянии. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает агентство Интерфакс. Других подробностей пока нет.
Комментарии2
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odobryam_s 15 июля 2018 | 17:50
Это отребье не нужно спасать! Спасать нужно российский генофонд от такого отребья!
vasyakirin 15 июля 2018 | 17:56
odobryam_s: небось дихлофос парили?