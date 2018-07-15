В Шотландии полиция арестовала парапланериста, который пролетел с плакатом против Дональда Трампа
В Шотландии полиция арестовала парапланериста, который пролетел с плакатом против Дональда Трампа. 55-летнему мужчине сообщили, что полеты в этой зоне были запрещены. При этом представитель организации Гринпис, устроивший эту акцию, сказал, что полицию проинформировали за 10 минут до начала.
Парапланерист пролетел над полем для гольфа, принадлежащим президенту США. На плакате была надпись «Трамп не на высоте». В этот момент американский лидер как раз находился на поле.
Комментарии10
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master_superanalitik 15 июля 2018 | 17:41
В Шотландии полиция арестовала парапланериста, который пролетел с плакатом против Дональда Трампа
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Россия - самая демократическая страна в мире. У нас в Великом Новгороде в центре города какой-то мужик уже полгода ходит с флагом, на котором написано "ДОЛОЙ ПУТИНА!, И никому не приходит в голову его задерживать.
fig__vvam 15 июля 2018 | 18:02
master_superanalitik: Ты ошибся,там написано "долой Никсона", но по английски.
serhio_25__ 15 июля 2018 | 18:13
fig__vvam: Укроп, молчи и прикручивай.
grazschdanin 15 июля 2018 | 17:47
В Шотландии полиция арестовала парапланериста, который пролетел с плакатом против Дональда Трампа. 55-летнему мужчине сообщили, что полеты в этой зоне были запрещены. При этом представитель организации Гринпис, устроивший эту акцию, сказал, что полицию проинформировали за 10 минут до начала.
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Политзаключенный по сфабрикованному делу. Где правозащитники? Почему хомяки не осуждают?
olegleon 15 июля 2018 | 17:49
grazschdanin: Зоя Светова уже выехала в отдел полиции для встречи с задержанным?
fig__vvam 15 июля 2018 | 18:05
olegleon: Пидораша, а как ты ты думаешь сколько секунд бы прожил парапланерист, енсли бы он появился над площадкойц, на которой играл бы Путин?
% секунд, или все6го 2 секунды?
И сколько лет дали бы охранникам, которые допустили такую угрозу жизни вошдя?
Или их тоже расстреляли бы?
Наверное все-таки расстреляли бы гадов, да?
serhio_25__ 15 июля 2018 | 18:15
fig__vvam: Корреспондент.net, 21 марта 2016, 12:44
Винницкому активисту Юрию Павленко, которого судят за порванный портрет президента Петра Порошенко, обвинение просит дать 7 лет заключения. Об этом на своей странице в Facebook заявил его адвокат Алексей Бонюк.
В итоге: Активиста, разорвавшего портрет Порошенко, осудили на 4,5 года.
oneoretwo 15 июля 2018 | 17:49
...скоростной режим нарушил - энтот клоун американский прочитать не успел...
fresh_breeze 15 июля 2018 | 17:54
"В Шотландии полиция арестовала парапланериста, который пролетел с плакатом против Дональда Трампа. "
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"У меня вот тоже один такой был — крылья сделал. Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает". ©
fig__vvam 15 июля 2018 | 18:07
fresh_breeze: А почему ты подпись под этой цитатой не поставил?
Там ведь подпись "ПУТИН", да?