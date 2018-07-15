В Шотландии полиция арестовала парапланериста, который пролетел с плакатом против Дональда Трампа. 55-летнему мужчине сообщили, что полеты в этой зоне были запрещены. При этом представитель организации Гринпис, устроивший эту акцию, сказал, что полицию проинформировали за 10 минут до начала.

Парапланерист пролетел над полем для гольфа, принадлежащим президенту США. На плакате была надпись «Трамп не на высоте». В этот момент американский лидер как раз находился на поле.