В Финляндии к предстоящей встрече лидеров России и США выпустили партию пива и кофе с изображениями двух президентов
На этикетах написаны слова «Давайте решим это как взрослые». Все 10 тысяч бутылок пива, которые поступили в продажу несколько дней назад, уже распроданы. Несколько доставили в посольство США и России в Хельсинки.
Упаковки с кофе, как сообщает Ассошиэйтед Пресс, тоже подходят к концу
Комментарии4
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master_superanalitik 15 июля 2018 | 17:50
Это правильное решение! Фины молодцы, отказались от вступления в любые антироссийские блоки, а потому спокойно живут и процветают, и не только за счет продажи пива. Также должны поступать и все другие страны мира, и наче им придется увидеть всю мощь русского оружия.
jetsam 15 июля 2018 | 17:54
master_superanalitik: сбежал или выпустили? не долечили, супостаты.
vilingrad 15 июля 2018 | 18:08
master_superanalitik: ...а также средство от запоров "Путин думает" и от поносов "Трамп пишет":)
kamen_12 15 июля 2018 | 17:55
Они же дети, финны изверги.