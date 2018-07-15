В Финляндии к предстоящей встрече лидеров России и  США выпустили партию пива и кофе с изображениями двух президентов

На этикетах написаны слова «Давайте решим это как взрослые». Все 10 тысяч бутылок пива, которые поступили в продажу несколько дней назад, уже распроданы. Несколько доставили в посольство США и России в Хельсинки.

Упаковки с кофе, как сообщает Ассошиэйтед Пресс, тоже подходят к концу