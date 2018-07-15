Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл, вероятно был предоставлен Игорем Алтушкиным
Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл, вероятно был предоставлен главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным. Это выяснило издание «Белл». В публикации отмечается, что Алтушкин считается «православным меценатом» – он активно сотрудничает с РПЦ — в частности, финансирует строительство храмов.
В минувшую пятницу патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург на бизнес-джете стоимостью более 25 миллионов долларов. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В пресс-службе патриарха подчеркнули, что борт был предоставлен частным предпринимателям и на перелеты патриарха не тратятся деньги Церкви.
Комментарии15
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master_superanalitik 15 июля 2018 | 17:38
Патриарх имеет власть от Бога, а потому ежели кому не нравится власть В.В. Путина должны поддерживать Патриарха. Это и есть демократия по-русски.
odobryam_s 15 июля 2018 | 17:39
«Я намеренно не касаюсь нравственной стороны вопросов. Я говорю только о целесообразности. Я спрашиваю: отчего наше сверхгосударство так часто действует против себя без всякого видимого смысла?»
В.Войнович «Иванькиада»
zorkin75 15 июля 2018 | 17:57
odobryam_s:Безо всяких бяких и Войновичей-отстреливать свииноруссов -оккупантов на территории Украины где только можно и при всяком удачном случае.Постулат-каждый свинорылый свинорусс имеет право жить в собственной стране.Если свинорусс думает отхватить территорию у соседа,чтобы посрать, там где им ещё не засрано,то он глубоко ошибается.
odobryam_s 15 июля 2018 | 18:06
zorkin75: Что, санитары зазевались и удалось дорваться до клавиатуры? Ну и порядки у вас в вашем дурдоме....
zorkin75 15 июля 2018 | 18:19
odobryam_s: Ты насчёт чужой квартиры и твоих обоев там ещё пока не ответил,рыло скользкое мокшанское .Вот превратились вы из славян в финно-угров,но ведь живут достойно и венгры и финны и эстонцы.У вас была какая то угроветвь,когда финны страну делали,а вы ещё по веткам лазили?
riots 15 июля 2018 | 17:40
А нельзя было РПЦ выкупить половину салона обычного рейса ?
Или для духовенства такого ранга это унизительно ?
golodomor_ze__hohlokost 15 июля 2018 | 17:48
riots: РПЦ как-нибудь сама ( без вмешательства носатого йэховского кагала) разберётся что ей делать.
alxab 15 июля 2018 | 18:03
golodomor_ze__hohlokost:
РПЦ как-нибудь сама ( без вмешательства носатого йэховского кагала) разберётся что ей делать.
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А кого вы имеете в виду под "носатым кагалом"? Христа и Его апостолов? Богоматерь тоже в него входит?
vasyakirin 15 июля 2018 | 18:01
riots: Алтушкин считается «православным меценатом» – он активно сотрудничает с РПЦ — в частности, финансирует строительство храмов.
Обкрадывает своих наемных работников, и налоги через РПЦ скрывает...
oneoretwo 15 июля 2018 | 17:43
...Иисус, который является для гундяива Богом, поскромнее был, что описано в ихней главной книге - не гнушался на ослике рассекать по просторам иудейщины.... ну, а энтот - нач.департамента нквд по оболваниванию малограмотных, конешна, без чартерного авиаборта - ну, никак...
gwon 15 июля 2018 | 17:45
И что? Бене с его кагальчиком какое до этого дело?
chapter_2 15 июля 2018 | 17:45
Рабочие и сотрудники Русской медной компании из своего кармана оплатили бизнес-джет стоимостью более 25 миллионов долларов, чтобы на нём летал Патриарх Кирилл для экономии денег РПЦ. Олигарх И.Алтушкин имел намерение испохабить городской пруд Екатеринбурга возведением храма-на-воде. Хорошо, что эта диверсия провалилась.
vpu2011 15 июля 2018 | 17:53
Солидный господь - для солидных господ.
diximania1948 15 июля 2018 | 18:23
Этот циничный торговец водкой, табаком и верой обнаглел окончательно, весь образ его жизни начисто отвергает веру в бога.Бог не допустил бы такого!
piter_ug 15 июля 2018 | 18:24
А Преподобный Сергий Радонежский ходил пешком.