В Москве через полчаса стартует финал Чемпионата мира по футболу
На стадионе Лужники встречаются сборные Франции и Хорватии. Букмекеры отдают предпочтение французам, причем большинство сделавших ставки считают, что сборная Франции победит в основное время.
По данным ВЦИОМ, большая часть россиян этим вечером собирается болеть за Хорватию, при этом предрекая победу сборной Франции.
Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, смотреть финал собираются 61% жителей страны.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
master_superanalitik 15 июля 2018 | 17:35
Путин молодец, футбольные болельщики ему в помощь! Именно он выступил за создание Российской Империи, а это значит, что и футбол должен занимать не последнее место во всех видах спорта для нашей страны. И если Путин смог дать всем просраться на Ближнем Востоке, то вне всякого сомнения Путин даст всем просраться и во всем мире, защищая интересы Российской Империи. Мы все должны как один и все как одна поддержать политику Владимира Владимировича Путина и Натальи Владимировны Поклонской!
yralez 15 июля 2018 | 17:38
Завтра стадо останется без жвачки и без будущего.
Понтиаль уедет, а шлюхи останутся......обоих полов.
olegleon 15 июля 2018 | 17:38
yralez: на основе своего опыта говоришь?
liquidsky__ 15 июля 2018 | 18:03
olegleon: он и во время мондиаля нищеброд без будущего, для него ничего не изменится )
trans 15 июля 2018 | 18:00
Наконец-то заканчивается этот цирк с конями.