В Москве через полчаса стартует финал Чемпионата мира по футболу

На стадионе Лужники встречаются сборные Франции и Хорватии. Букмекеры отдают предпочтение французам, причем большинство сделавших ставки считают, что сборная Франции победит в основное время.

По данным ВЦИОМ, большая часть россиян этим вечером собирается болеть за Хорватию, при этом предрекая победу сборной Франции.

Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, смотреть финал собираются 61% жителей страны.