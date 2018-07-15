Дональд Трамп предложил Терезе Мэй подать в суд на Евросоюз

По мнению американского президента, это будет эффективней, чем вести переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

О предложении Трампа премьер Великобритании Тереза Мэй рассказала в интервью Би-Би-Си. По ее словам, президент США посоветовал ей судиться с Евросоюзом во время своего недавнего визита в Лондон. При этом глава британского правительства еще раз подчеркнула, что собирается провести Брекзит по мягкому сценарию и призвала критиков поддержать этот план. Ранее сам Трамп на совместной пресс-конференции рассказал, что дал Мэй некий совет, но премьер сочла его слишком радикальным. Тогда же он порекомендовал не бросать переговоры, потому что в противном случае страну ждет тупик.

Сторонники «мягкого Брекзита» подчеркивают, что эта стратегия позволит Великобритании совершать торговые сделки с другими странами, прекратить свободное перемещение рабочей силы и выйти из юрисдикции Европейского суда. Противники плана при этом указывают, что при мягком сценарии Лондон потеряет все выгоды от выхода из ЕС.

На этой неделе министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон подали в отставку из-за несогласия с планом Терезы Мэй.