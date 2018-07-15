Дональд Трамп предложил Терезе Мэй подать в суд на Евросоюз
По мнению американского президента, это будет эффективней, чем вести переговоры о выходе Великобритании из ЕС.
О предложении Трампа премьер Великобритании Тереза Мэй рассказала в интервью Би-Би-Си. По ее словам, президент США посоветовал ей судиться с Евросоюзом во время своего недавнего визита в Лондон. При этом глава британского правительства еще раз подчеркнула, что собирается провести Брекзит по мягкому сценарию и призвала критиков поддержать этот план. Ранее сам Трамп на совместной пресс-конференции рассказал, что дал Мэй некий совет, но премьер сочла его слишком радикальным. Тогда же он порекомендовал не бросать переговоры, потому что в противном случае страну ждет тупик.
Сторонники «мягкого Брекзита» подчеркивают, что эта стратегия позволит Великобритании совершать торговые сделки с другими странами, прекратить свободное перемещение рабочей силы и выйти из юрисдикции Европейского суда. Противники плана при этом указывают, что при мягком сценарии Лондон потеряет все выгоды от выхода из ЕС.
На этой неделе министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон подали в отставку из-за несогласия с планом Терезы Мэй.
Комментарии7
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neyexo 15 июля 2018 | 17:18
//все выгоды от выхода из ЕС. //
Не из-за выгод затевали.
Надоели указания из Брюсселя, штраф за налоговые льготы, и открытые границы.
Выгоды были дополнительным выигрышем в далекой перспективе, когда они заново и выгодно договорятся с Индией, Китаем и пр.
andy66 15 июля 2018 | 17:21
Угу, в Басманный
nikolaitschi 15 июля 2018 | 17:29
Человек, думающий, что историю творит президент, а не Америка - психически болен. Наблюдать Трампа становится на интересно. Что бы он ни сделал, будет отмотано назад.
nikolaitschi 15 июля 2018 | 17:29
Человек, думающий, что историю творит президент, а не Америка - психически болен. Наблюдать Трампа становится на интересно. Что бы он ни сделал, будет отмотано назад.
ppvngavr 15 июля 2018 | 17:33
Интересно, как нашего шалуна будут утихомиривать в конгрессе и ФБР? Его кривляния похожи на симптомы паранойи и бреда!
gen_sko 15 июля 2018 | 17:39
Это что ж получается ?
Трамп мается в приёмной (британии) и ждёт, когда Путин освободится от ЧМ2018 и его примет?
1:0 в пользу В.В.
greeg1 15 июля 2018 | 17:47
gen_sko: Хороша победа, когда твой портрет в Хельсинки в радугу размалёвывают.