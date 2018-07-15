В Краснодаре неизвестные напали на создателя журнала «Молоко+" Павла Никулина и журналистку Софико Арифжанову
Нападавшие распылили содержимое газового баллончика, — рассказал Эху Павел Никулин
По словам Никулина, перед нападением неизвестные выкрикнули «Хеллоу, Украина». По словам журналистов, не знают, с чем это может быть связано.
Комментарии3
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plank1957 15 июля 2018 | 17:08
Не из православнутых "казачков"?
aleksei123m 15 июля 2018 | 17:08
Когда "неизвестные" нападают всегда в одном и том же крае на людей определенных взглядов, то значит они хорошо известны.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 17:31
Какое ужасное нападение, непонятно как пострадавшие вообще выжили.