Болельщики стягиваются на московский стадион Лужники, где через час начнется финальный матч ЧМ по футболу

Болельщики стягиваются на московский стадион Лужники, где через час начнется финальный матч Чемпионата мира по футболу. В нем встречаются сборные Франции и Хорватии. Фанаты заполняют и фан-зону, расположенную на Воробьевых горах.

За несколько часов до матча болельщики из разных стран стали занимать места в барах. Фанаты устроили гуляние на Никольской и на Красной площади. Хорватские болельщики перед входом на Красную площадь растянули огромный флаг своей страны. Они скандировали кричалки. Полиция не вмешивалась в происходящее, — рассказал корреспондент Эха

По подсчетам организаторов, только на стадионе за финальным матчем будут наблюдать 8 тысяч хорватских и 10 тысяч французских болельщиков