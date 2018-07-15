Болельщики стягиваются на московский стадион Лужники, где через час начнется финальный матч ЧМ по футболу
Болельщики стягиваются на московский стадион Лужники, где через час начнется финальный матч Чемпионата мира по футболу. В нем встречаются сборные Франции и Хорватии. Фанаты заполняют и фан-зону, расположенную на Воробьевых горах.
За несколько часов до матча болельщики из разных стран стали занимать места в барах. Фанаты устроили гуляние на Никольской и на Красной площади. Хорватские болельщики перед входом на Красную площадь растянули огромный флаг своей страны. Они скандировали кричалки. Полиция не вмешивалась в происходящее, — рассказал корреспондент Эха
По подсчетам организаторов, только на стадионе за финальным матчем будут наблюдать 8 тысяч хорватских и 10 тысяч французских болельщиков
Комментарии13
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jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 17:05
Уже неинтересно Мне о Трампе и Пути вывешивать для ботвы свои пояснения. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ, чьёрт поббери, об этом можно былло только мечтать когда-то)))
О футболе. О чемпионате. который проходит в нашей ЗАМЕЧАТЕЛЬНОй, КРАСИВОЙ и ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ.
Я для себя чётко разделил. СТРАНА отдельно, ФУТБОЛ - отдельно, Путя и всё, что с ним связанно - отдельно.
Футболом, собственно, сейчас мало интересуюсь, не знаю, буду ли смотреть ФИНАЛ. Смотреть на хорватов и ГризмАнна не очень и тянет. Разочарован, что нет в ФИНАЛЕ Бразилии, Германии, Рональду. Раньше очень любил футбол, даже играл за сборную института на младших курсах, но с возрастом пыл утих. Сейчас Моё главное увлечение - снукер. Играю регулярно. Даже есть свой собственный 11-футовый стол на даче.
Но Мне нра атмосфера в Москве, фан-зона в МГУ (у меня в там жена работает, иногда заезжаю к ней). И нра, что иностранцы увидели, как КРАСИВА Москва, ухоженная, дорогая.
Это только демшиза может желать поражения своей стране всегда и везде. Ну и хохлята, пасущиеся на сайте, как у них бомбит их многострадальное бандеровское очко, любо-дорого смотреть)))
К чему Я. Да, Я негативно отношусь к Путе. Все на сайте об этом знают. Но страна живёт и радуется и при Путе. Рожают, свадеб вон сколько сегодня, дороги если не идеальные, то получше, чем в NYC и Париже. Много развязок - пробки сейчас или 5 лет назад - просто несравнимо, трафик стал свободней.
СЛАВА РОССИИ!
ЗЫ. А вот всепрощение к тому же Смолову - не разделяю. Придурок он. Весь в татуировках, как зэк. а толку? Пустоголовый, так несобранно пробить пенальти - ПО-ЗО-РИ-ЩЕ!
хе-хе...
jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 17:10
jjuddgge_ddrredd: стилистически неточно выразился Я)))))
Жена работает не в фан-зоне. Просто организация, где она работает - РЯДЫШКОМ, и естьпропуски в фан-зону, по блату))))).....
jamba 15 июля 2018 | 17:10
Сразу несколько китайских футбольных клубов изъявили желание приобрести российского футболиста А.Дзюбу! Как сообщают китайские спортивные издания, решающую роль в таком выборе сыграла фамилия футболиста. Она благозвучна для китайского уха, легко произносится как имя и фамилия - Дзю Ба; а главное, переводится с китайского как "без конца забивающий, даже во сне"!
neyexo 15 июля 2018 | 17:14
На ТВ заговорили о том, что хорваты - славяне, раз они смогли ...
polikarpich 15 июля 2018 | 17:29
neyexo: Ещё бы! Сейчас любыми путями примазываться будут. Хотя только недавно чуть ли не призывы к убийствам раздавались.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 17:35
polikarpich: Пруф или пи*даболилшь, как обычно?
neyexo 15 июля 2018 | 17:47
liquidsky__: было, самые инициативные начали уже истории про усташей разрабатывать, но была команда - хорватов - любить. Да и они извинились, только чтоб болельщики не боялись приехать. По ТВ прошли положительные репортажи из Хорватии.
lenin3 15 июля 2018 | 17:53
polikarpich: а если хорваты выиграют,то начнутся патриотично-ватные вопли,что мы(кто мы?)проиграли будущим чемпионам(как было с Греками в 2004),Уралвагозавод выкует золотые медали,а Вошьдь лично наградит ими российских футболеров в Кремле...
forum_participant 15 июля 2018 | 17:24
На этом чемпионате все футбольные гранты пролетают мимо..
sscull 15 июля 2018 | 17:26
8 тыр хорватов, 10 тыр французов. Получается 60 тыр нищих россиян???
Как так, хомки?
fresh_breeze 15 июля 2018 | 17:30
Помнится, в 1990-м тоже случилась сенсация, сборная Камеруна зажгла примерно так же, как сейчас Хорватия. Тренером у камерунцев был тогда русский по фамилии Непомнящий. Но как зажёг Камерун в 1990-м, так потом и угас, потому что "профессионализм — это стабильность результата".
Сегодня, независимо от результата матча, будут играть французские профи и новые "камерунцы".
master_superanalitik 15 июля 2018 | 17:32
Путин молодец! Именно он выступил за создание Российской Империи, а это значит, что и футбол должен занимать не последнее место во всех видах спорта для нашей страны. И если Путин смог дать всем просраться на Ближнем Востоке, то вне всякого сомнения Путин даст всем просраться и во всем мире, защищая интересы Российской Империи. Мы все должны как один и все как одна поддержать политику Владимира Владимировича Путина и Натальи Владимировны Поклонской!
greeg1 15 июля 2018 | 18:02
Господин Уткин. Вы не можете на своём канале в режиме онлайн прокомментировать этот матч?
Только Вы можете своим репортажем украсить финальный матч ЧМ 2018. Думаю народу будет предостаточно.