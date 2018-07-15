Несколько тысяч человек накануне российско-американского саммита вышли на акцию в центре столицы Финляндии

Участники демонстрации на Сенатской площади призывают к соблюдению прав человека. Некоторые пришли с плакатами в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России.

Полиция не вмешивается в происходящее – сообщает наш специальный корреспондент в Хельсинки.