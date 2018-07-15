Несколько тысяч человек накануне российско-американского саммита вышли на акцию в центре столицы Финляндии
Участники демонстрации на Сенатской площади призывают к соблюдению прав человека. Некоторые пришли с плакатами в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России.
Полиция не вмешивается в происходящее – сообщает наш специальный корреспондент в Хельсинки.
Комментарии3
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hastings 15 июля 2018 | 16:38
Это они нашего Президента вышли поддержать. Там даже плакаты мелькали "Путин - верни Финляндию домой!".
patrikk_1 15 июля 2018 | 16:41
Участники демонстрации на Сенатской площади призывают к соблюдению прав человека...
Призывают израильтян, где брак еврейки с неевреем, браком не признаётся?
andreykochnev 15 июля 2018 | 16:42
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