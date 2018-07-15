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16:32, 15 июля 2018

Силуанов: У правительства не было намерений объявлять о запуске пенсионной реформы именно в день начала ЧМ

У правительства не было намерений объявлять о запуске пенсионной реформы именно в день начала Чемпионата мира по футболу, — утверждает министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сказал в программе «Познер», которая уже вышла в эфир в восточных регионах России.
Силуанов полагает, что средний показатель активного долголетия после выхода на пенсию, составляет 22 года. Он также считает, что качество жизни россиян в будущем повысится.
Министр затронул и тему повышения НДС – по оценкам Минфина рост инфляции от увеличения ставки налога составит около полутора процентов. Силуанов считает, что это не станет критичным для россиян.

Комментарии

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polsan 15 июля 2018 | 16:43

Он также считает, что качество жизни россиян в будущем повысится.
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У нас будет, будет лучше. Хотя слово «будет» уже почернело от бесконечного употребления. Оно уже черное, это слово «будет». Уже сколько, уже восемьдесят лет, все «будет» и «будет», оно уже почернело, это слово. Но оно еще сгодится в работе нам, еще сгодится. Ему придать прежний блеск, и оно приобретет новый смысл, слово «будет». (С)

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