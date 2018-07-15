Силуанов: У правительства не было намерений объявлять о запуске пенсионной реформы именно в день начала ЧМ

У правительства не было намерений объявлять о запуске пенсионной реформы именно в день начала Чемпионата мира по футболу, — утверждает министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сказал в программе «Познер», которая уже вышла в эфир в восточных регионах России.

Силуанов полагает, что средний показатель активного долголетия после выхода на пенсию, составляет 22 года. Он также считает, что качество жизни россиян в будущем повысится.

Министр затронул и тему повышения НДС – по оценкам Минфина рост инфляции от увеличения ставки налога составит около полутора процентов. Силуанов считает, что это не станет критичным для россиян.