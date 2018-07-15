Президенты России, Франции и Хорватии, а также эмир Катара направляются на финал Чемпионата мира по футболу
В списке гостей также экс-президент Франции Николя Саркози, ряд успешных в прошлом футболистов, в том числе Диего Марадона и рок-музыкант Мик Джаггер, — пишет Советский спорт.
Кроме того, на матче будет присутствовать глава ФИФА Джанни Инфантино.
Комментарии1
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banyi2 15 июля 2018 | 16:40
Никогда не знал, что Джаггер успешный в прошлом футболист ))) Но новостники на Эхо не перестают удивлять )))