Президенты России, Франции и Хорватии, а также эмир Катара направляются на финал Чемпионата мира по футболу

В списке гостей также экс-президент Франции Николя Саркози, ряд успешных в прошлом футболистов, в том числе Диего Марадона и рок-музыкант Мик Джаггер, — пишет Советский спорт.

Кроме того, на матче будет присутствовать глава ФИФА Джанни Инфантино.