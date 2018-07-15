Кубок мира доставлен на стадион Лужники, где сегодня пройдет чемпионат мира по футболу
Матч начнется в шесть вечера. Перед началом трофей вынесут на поле рсоийская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.
В финале играют сборные Франции и Хорватии.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasyakirin 15 июля 2018 | 16:42
е рсоийская топ-модель Наталья Водянова...
примерно как и все ведущие спортсмены...