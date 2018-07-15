Президент Хорватии подарила Владимиру Путину футболку сборной своей страны

На ней 9-й номер, под которым в команде играет Андрей Крамарич – он забил первый гол в ворота нашей команды в матче четвертьфинала, в котором Россия уступила в серии пенальти.

Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович также записала видеообращение, в котором поблагодарила россиян за гостеприимство.

Финал Чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции начнется в Лужниках в 18 часов.