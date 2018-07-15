Президент Хорватии подарила Владимиру Путину футболку сборной своей страны
На ней 9-й номер, под которым в команде играет Андрей Крамарич – он забил первый гол в ворота нашей команды в матче четвертьфинала, в котором Россия уступила в серии пенальти.
Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович также записала видеообращение, в котором поблагодарила россиян за гостеприимство.
Финал Чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции начнется в Лужниках в 18 часов.
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romashka__ 15 июля 2018 | 16:35
Дипломатично.