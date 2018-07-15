В Краснодаре неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо журналистам.

Пострадали Павел Никулин и Софико Арифджанова. У девушки серьезные ожоги глаз, — сообщила в Фейсбуке шеф-редактор журнала «Молоко+" Юлианна Лизер. Никулин является основателем издания. В Краснодар журналисты приехали презентовать новый номер.

Отмечается, что нападавшие были в медицинских масках и выкрикнули «Хеллоу, Украина». С чем это связано, не уточняется.