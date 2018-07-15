В Краснодаре неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо журналистам.
Пострадали Павел Никулин и Софико Арифджанова. У девушки серьезные ожоги глаз, — сообщила в Фейсбуке шеф-редактор журнала «Молоко+" Юлианна Лизер. Никулин является основателем издания. В Краснодар журналисты приехали презентовать новый номер.
Отмечается, что нападавшие были в медицинских масках и выкрикнули «Хеллоу, Украина». С чем это связано, не уточняется.
Комментарии6
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ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 16:12
Опять украина ,почему все гавно в мире ассоциируется с украиной !? Репутация ,однако ! )))
diximania1948 15 июля 2018 | 16:20
ukraina_biomusor: Как раз гавно и против Украины, читать надо, прежде чем высеры писать.
cattt 15 июля 2018 | 16:12
Чего уж тут неизвестного, козлаки- пьянь перекатная, кто ж еще!
abuvgrobu 15 июля 2018 | 16:19
Лизеры занимаются своим любимым делом - провокациями. В данном случае для раскрутки и продвижения этого самого "журнала".. Как там его ?.. "Простокваша", "Ряженка"..
pavelmistery 15 июля 2018 | 16:26
abuvgrobu: Раскручиваются, платя ожогами глаз и возможной слепотой?
srk2658lu 15 июля 2018 | 16:39
Кубаноиды развлекаются, а заодно и подрабатывают на выпивку...