Силуанов опроверг мнение о том, что правительство специально одобрило пенсионную реформу в день открытия ЧМ

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов опроверг мнение о том, что правительство специально одобрило пенсионную реформу в день открытия Чемпионата мира по футболу. Он назвал это случайным совпадением.

Пенсионный возраст в правительстве обсуждали задолго до июньского законопроекта, а предоставить документ собирались даже раньше Чемпионата мира – об этом Антон Силуанов сказал в эфире программы «Познер». По словам первого вице-премьера, сроки немного сдвинулись из-за того, что пришлось «дошлифовывать отдельные моменты». И в итоге законопроет был представлен в день первого матча турнира, когда сборная Россия играла с командой Саудовской Аравии. А через день документ был официально внесен в Госдуму. Силуанов также опроверг предположение о том, что правительство готовило «многоходовку»: намерено завысило параметры пенсионного возраста, чтобы затем «поторговаться» на эту тему с народом.