Силуанов опроверг мнение о том, что правительство специально одобрило пенсионную реформу в день открытия ЧМ
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов опроверг мнение о том, что правительство специально одобрило пенсионную реформу в день открытия Чемпионата мира по футболу. Он назвал это случайным совпадением.
Пенсионный возраст в правительстве обсуждали задолго до июньского законопроекта, а предоставить документ собирались даже раньше Чемпионата мира – об этом Антон Силуанов сказал в эфире программы «Познер». По словам первого вице-премьера, сроки немного сдвинулись из-за того, что пришлось «дошлифовывать отдельные моменты». И в итоге законопроет был представлен в день первого матча турнира, когда сборная Россия играла с командой Саудовской Аравии. А через день документ был официально внесен в Госдуму. Силуанов также опроверг предположение о том, что правительство готовило «многоходовку»: намерено завысило параметры пенсионного возраста, чтобы затем «поторговаться» на эту тему с народом.
Комментарии22
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post_v 15 июля 2018 | 16:08
© "Совпадение? Не думаю"
а если люди будут скоро жить по 120 лет, то пусть Скворцова работает до 99 лет – только не министром, а почтальоном или санитаркой
danko1 15 июля 2018 | 16:11
post_v: Случайностей не бывает.
А подлости против населения вообще при развитом путинизме вообще закономерность.
vezdehod 15 июля 2018 | 16:21
Силуанов опроверг мнение о том, что правительство специально одобрило пенсионную реформу в день открытия ЧМ
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Факт остаётся фактом и напрасно Силуанов по этому поводу рвёт свою попу. Думал. что холопы проглотят, не - видимо, не угадал.
danko1 15 июля 2018 | 16:24
vezdehod: Принятие драконовских законов, полностью антиконституционных, о митингах и экстремизме сразу после многочисленных митингов в Москве- тоже совпадение, как и указы Путина, разрешающие стрелять в митингующих, если почудится угроза режиму, во время Майдана?
merelymy 15 июля 2018 | 16:28
Яндекс, новости:
Силуанов рассказал, на сколько снизятся пенсии без изменения системы.
................
на сколько снизятся пенсии
на сколько снизятся пенсии
на сколько снизятся пенсии
.................
И все это рассказал Силуанов, как утверждают Яндекс, новости.
Потому что сила у анов.
romashka__ 15 июля 2018 | 16:12
Совпадение - то, что Силуанов и Сечин на свободе , а Улюкаев - в тюрьме.
polsan 15 июля 2018 | 16:24
post_v: Силуанов говорит правду, только вот похоже, чтобы было более убедительно не ВСЮ ПРАВДУ! )))
nitinol 15 июля 2018 | 16:35
Опроверг? Не думаю. Просто вешает лапшу на уши людям, которые как думает Силуанов, не умеют считать...
marineru 15 июля 2018 | 16:09
Значит так и было. Ещё одно саморазоблачение в эфире.
odobryam_s 15 июля 2018 | 16:12
"Обсуждали задолго до июньского законопроекта" значит? А чего ж тогда перед "выборами" рака за камень заводили? Мол, не обсуждается, не планируется, не рассматривается.... За кого же они народ держат, сволочи брехливые?
prosto_suhov 15 июля 2018 | 16:18
odobryam_s: одну половину за яйца,а вторую("лучшую")..............
a_111111 15 июля 2018 | 16:18
Так было? Или не было? Было...
diximania1948 15 июля 2018 | 16:18
"Случайно" и захват Крыма организовали после Олимпиады.
murad_manapov 15 июля 2018 | 16:19
они вообще не знали про чемпионат
abuvgrobu 15 июля 2018 | 16:22
Конечно - случайное совпадение.. И то, что вы половину России разворовали - тоже только случайное совпадение..
putin_itogy 15 июля 2018 | 16:22
Случайная ПОДЛОСТЬ от власти.
Обычная.
Ничего личного - только бизнес.(с)
gencek 15 июля 2018 | 16:25
Почему этот придурок безмозглый называет отказ выплачивать пенсии нищему населению "пенсионной реформой" ?
Они что там собрались реформировать ?
Тупо отказ пять лет не выплачивать пенсии тем кто дожил ...
Но таких теперь совсем не будет, потому что реальная средняя продолжительность жизни у мужиков не достигает и 60-ти лет.
alex55 15 июля 2018 | 16:26
Ага... И в Северную Осетию ввели войска не в день закрытия Олимпиады в Пекине, и вежливых человечков десантировали в Крым не в день закрытия Олимпиады в Сочи... Как только какое более-менее значительное спортивное мероприятие - так жди очередную подляну... Ну просто мистика какая-то....
prof57 15 июля 2018 | 16:28
Случайно можно только обдристаться, а насрать народу в карман - только позаранее продуманному плану.
shalunok 15 июля 2018 | 16:32
Голословное заявление, это еще не опровержение.
Для опровержения должны быть доказательства.
А Силуанов говорит только так, чтобы не оказаться на месте Белых или Улюкаева.
vsokolov 15 июля 2018 | 16:33
Лгун.
tag188 15 июля 2018 | 16:37
Опровергать очевидное -- это Оруэлл в чистом виде.
Похоже у российских властей 3 настольные книги -- Оруэлл 1984 для управления массами, и "Чиполлино" и "Незнайка на Луне" для управления в экономике.