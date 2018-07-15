В центре Хельсинки проходит протестная акция в преддверии встречи Путина и Трампа.
Ее участники выступили также в поддержку Олега Сенцова.
Завтра в столице Финляндии проведут переговоры лидеры России и США.
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Ее участники выступили также в поддержку Олега Сенцова.
Завтра в столице Финляндии проведут переговоры лидеры России и США.
Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Комментарии22
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danko1 15 июля 2018 | 16:03
И никакие разрешения не нужны в свободных странах для выражения протестов.
Поэтому они и процветают, что мнение народа для властей важно.
nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 16:04
Вставшую на колени боятся в мире меньше, чем радикальных исламистских группировок. И это чудовищная несправедливость. Надо мобилизовать всех патриотов и сообща изобразить Западу козу. Чтоб исламисты казались ангелами, в сравненьи с патриотами рашки.
Всех искандеров, к примеру, нацелить Западу прямо в глаз и начать обратный отсчёт от цифры 3. Они там со страху начнут перед смертью целоваться с исламистами.
Или настряпать побольше мультиков-ужастиков, чтоб Путин показывал им каждый день перед сном. Тогда они каждое утро будут радоваться, что рашка не превратила их в радиоактивный пепел. Ну а социальные ништяки исламистам поднимут до уровня зарплат топ-менеджеров.
Путина не мешало бы ещё лет 18-20 в президенты повыбирать, чтоб Запад при слове "Россия" прохватывал ничем не сдерживаемый понос... Исламистов они там каких-то вшивых боятся, мля.
patrikk_1 15 июля 2018 | 16:23
В центре Хельсинки проходит протестная акция в преддверии встречи Путина и Трампа...
Наверное в Финляндии протестующие - это нормальные люди, в отличии от Москвы, где несогласные - это сторонники педофилов, защитники террористов, сочувствующие торговцам наркотиков.
ivfn 15 июля 2018 | 16:42
patrikk_1:
В Финляндии митинги проходят крайне редко, а несанкционированные и вовсе являются из ряда вон выходящим событием. Причина не в том, что у финнов нет поводов для протестов. Жители привыкли выражать свое мнение цивилизованно, строго в рамках закона о массовых собраниях. В нем прописано, что организация и участие в неразрешенном властями сборище карается высокими штрафами от 3 до 15 тысяч евро и даже заключением под стражу сроком от нескольких суток до трех лет.
Сказано о митинге против Трампа. Но Рядом более массовый за Путина и Трампа проходит.
Эхо как всегда мухлюет. Там ДВА!!!!!! митинга.
romashka__ 15 июля 2018 | 16:06
Свободу политзаключенным! Свободу слова и собраний в России!
Нет произволу!
Иначе наша страна будет вечным изгоем.
vezdehod 15 июля 2018 | 16:17
Не уважают финны ни того . ни другого - два сапога пара.
hastings 15 июля 2018 | 16:15
danko1: но встреча ведь всё равно состоится, а значит на их мнение положили. Пусть машут своими жалкими плакатиками дальше.
olegleon 15 июля 2018 | 16:20
danko1: процветают из-за протестов?
"В 2014 г. парламент Финляндии принял законопроект, на основании которого пенсионный возраст повысился до 65 лет для мужчин и женщин."
vlabumur 15 июля 2018 | 16:26
danko1: И никакие разрешения не нужны
+++++++++++++++++++
Разрешения нет,уведомление нужны.
."Финское законодательство требует от организаторов публичных мероприятий уведомить о них органы правопорядка как минимум за 6 часов до начала самой акции."
danko1 15 июля 2018 | 16:31
vlabumur: Так уведомление и разрешение- разные понятия.
Уведомление нужно для организации транспортных потоков и сил правопорядка.
А у нас на поданные уведомления отвечают запретом.
abuvgrobu 15 июля 2018 | 16:26
danko1: А так же никакие разрешения не нужны и для того, чтобы послать на хер
всех этих клоунов и продолжать неотвратимо делать своё дело. В частности - и далее держать в заключении мерзкого террориста Сенцова. До окончания данного ему наказания.
ivfn 15 июля 2018 | 16:40
danko1:
В Финляндии митинги проходят крайне редко, а несанкционированные и вовсе являются из ряда вон выходящим событием. Причина не в том, что у финнов нет поводов для протестов. Жители привыкли выражать свое мнение цивилизованно, строго в рамках закона о массовых собраниях. В нем прописано, что организация и участие в неразрешенном властями сборище карается высокими штрафами от 3 до 15 тысяч евро и даже заключением под стражу сроком от нескольких суток до трех лет.
jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 16:03
Уже неинтересно Мне о Трампе и Пути вывешивать для ботвы свои пояснения. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ, чьёрт поббери, об этом можно былло только мечтать когда-то)))
О футболе. О чемпионате. который проходит в нашей ЗАМЕЧАТЕЛЬНОй, КРАСИВОЙ и ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ.
Я для себя чётко разделил. СТРАНА отдельно, ФУТБОЛ - отдельно, Путя и всё, что с ним связанно - отдельно.
Футболом, собственно, сейчас мало интересуюсь, не знаю, буду ли смотреть ФИНАЛ. Смотреть на хорватов и ГризмАнна не очень и тянет. Разочарован, что нет в ФИНАЛЕ Бразилии, Германии, Рональду. Раньше очень любил футбол, даже играл за сборную института на младших курсах, но с возрастом пыл утих. Сейчас Моё главное увлечение - снукер. Играю регулярно. Даже есть свой собственный 11-футовый стол на даче.
Но Мне нра атмосфера в Москве, фан-зона в МГУ (у меня в там жена работает, иногда заезжаю к ней). И нра, что иностранцы увидели, как КРАСИВА Москва, ухоженная, дорогая.
Это только демшиза может желать поражения своей стране всегда и везде. Ну и хохлята, пасущиеся на сайте, как у них бомбит их многострадальное бандеровское очко, любо-дорого смотреть)))
К чему Я. Да, Я негативно отношусь к Путе. Все на сайте об этом знают. Но страна живёт и радуется и при Путе. Рожают, свадеб вон сколько сегодня, дороги если не идеальные, то получше, чем в NYC и Париже. Много развязок - пробки сейчас или 5 лет назад - просто несравнимо, трафик стал свободней.
СЛАВА РОССИИ!
ЗЫ. А вот всепрощение к тому же Смолову - не разделяю. Придурок он. Весь в татуировках, как зэк. а толку? Пустоголовый, так несобранно пробить пенальти - ПО-ЗО-РИ-ЩЕ!
хе-хе....
cattt 15 июля 2018 | 16:28
jjuddgge_ddrredd: Опять портянку выкинул, полноголовый ты наш!
ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 16:03
Ну дураки то есть в любой стране , это нормально ! )
kostia1971 15 июля 2018 | 16:10
ukraina_biomusor: Конечно, вот ты например)))
danko1 15 июля 2018 | 16:16
kostia1971: Дураки везде есть, но в России они во власти.
Да не просто дураки, но воры и преступники, без малейших понятий о нравственности.
kiever 15 июля 2018 | 16:09
Киевское правительство на жалеет денег и так нищих украинских пенсионеров, и бюджетников, на очередную позорную пиар акцию по всему миру, этот сенцов будет забыт в тот же час, как закончится финансирование киевских пропагандистов.. как ту же савченко забыли мгновенно, все, от латыниной до евродепутатов
nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 16:11
kiever: Украина пока не граничит с Финляндией, тормоз.
sscull 15 июля 2018 | 16:26
Это хохлопатриоты, которые почему то не хотят жить в укродупе...
murad_manapov 15 июля 2018 | 16:35
в день приезда президента рф их должны арестовать и выдать басманному суду
klegg 15 июля 2018 | 16:40
однозначно, птн печеньки у хозяина выпрашивать будет.